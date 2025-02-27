https://ria.ru/20250227/vsu-2002073030.html

Бывший солдат ВСУ рассказал, как их отправляли в Британию без виз

Бывший солдат ВСУ рассказал, как их отправляли в Британию без виз - РИА Новости, 27.02.2025

Бывший солдат ВСУ рассказал, как их отправляли в Британию без виз

Мобилизованных ВСУ отправляли на обучение в Великобританию на гражданских самолетах, одетых "по гражданке" в нарушение визового режима, поскольку паспортный... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:09:00+03:00

2025-02-27T23:09:00+03:00

2025-02-27T23:10:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Мобилизованных ВСУ отправляли на обучение в Великобританию на гражданских самолетах, одетых "по гражданке" в нарушение визового режима, поскольку паспортный контроль солдаты проходили по украинским паспортам без виз, рассказал РИА Новости принимающий участие в боевых действиях совместно с ВС РФ бывший украинский боец с позывным "Змей" из отряда имена Максима Кривоноса. "Выехали мы из Житомира, доехали до границы с Польшей, в пешем порядке пересекли границу. Контроль проходили по украинским паспортам, при этом нам не ставили никаких отметок. Пересели в автобус, часа два езды, приехали в гражданский аэропорт, сели в самолет. Два часа полета, оказались в Великобритании, там уже встретил автобус. Везде были по гражданке. Нам не давали виз, никаких отметок. Паспорта украинского было достаточно (сказали организаторы), чтобы пересечь границу", - рассказал он. По словам "Змея", он был "добровольно-принудительно" мобилизован в Киевской области в 2023 году, уже спустя 14 дней его и еще чуть менее 200 человек посадили в автобус и повезли на обучение в Великобританию, куда они вылетели из польского гражданского аэропорта. В британском лагере НАТО "Змей" в течение 35 дней обучался на стрелка ВСУ.

https://ria.ru/20250227/plennye-2001537649.html

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