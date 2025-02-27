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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:06 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vsu-2002055428.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.02.2025
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:06:00+03:00
2025-02-27T20:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.55 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях не сообщалось. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002044656.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку в Ясиноватском округе

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.55 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
О последствиях не сообщалось.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк
 
 
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