https://ria.ru/20250227/vsu-2002055428.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.02.2025

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:06:00+03:00

2025-02-27T20:06:00+03:00

2025-02-27T20:06:00+03:00

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.55 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях не сообщалось. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002044656.html

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