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Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку - РИА Новости, 27.02.2025
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:06:00+03:00
2025-02-27T20:06:00+03:00
2025-02-27T20:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на поселок Пантелеймоновка в Ясиноватском муниципальном округе, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 17.55 - населенный пункт Пантелеймоновка (Ясиноватский муниципальный округ): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. О последствиях не сообщалось. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20250227/gorlovka-2002044656.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Пантелеймоновку в Ясиноватском округе