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В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vsu-2002044871.html
В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ
В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ
Иностранные наемники едут в Харьковскую область "как на сафари", чтобы поиздеваться и уничтожить мирных русскоговорящих жителей, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T19:14:00+03:00
2025-02-27T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
курская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Иностранные наемники едут в Харьковскую область "как на сафари", чтобы поиздеваться и уничтожить мирных русскоговорящих жителей, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Харьковская область - это только один из участков, где они действуют, так называемые … "военные" (иностранные наемники ВСУ – ред.), и самые жестокие рассказы, вернее, так скажем, о жестоком обращении с мирным населением именно со стороны наемнических формирований. … они приехали сюда как на сафари, именно поиздеваться, уничтожать мирное русское население. Поэтому, это мы слышим постоянно, то есть это не исключение", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о действиях наемников ВСУ против мирного населения на Купянском направлении Харьковской области. Он добавил, что жестокое обращение воюющих за ВСУ наемников с мирным русским населением также зафиксировано на донецком направлении, в ЛНР, и в Курской области.
https://ria.ru/20250219/naemniki-2000246467.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, курская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Курская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ

Ганчев: иностранные наемники едут в Харьковскую область как на сафари

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Иностранные наемники едут в Харьковскую область "как на сафари", чтобы поиздеваться и уничтожить мирных русскоговорящих жителей, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Харьковская область - это только один из участков, где они действуют, так называемые … "военные" (иностранные наемники ВСУ – ред.), и самые жестокие рассказы, вернее, так скажем, о жестоком обращении с мирным населением именно со стороны наемнических формирований. … они приехали сюда как на сафари, именно поиздеваться, уничтожать мирное русское население. Поэтому, это мы слышим постоянно, то есть это не исключение", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о действиях наемников ВСУ против мирного населения на Купянском направлении Харьковской области.
Он добавил, что жестокое обращение воюющих за ВСУ наемников с мирным русским населением также зафиксировано на донецком направлении, в ЛНР, и в Курской области.
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По лагерю иностранных наемников под Сумами нанесли удар
19 февраля, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаКурская областьВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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