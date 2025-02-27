https://ria.ru/20250227/vsu-2002044871.html

В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ

В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025

В Харьковской области рассказали о "сафари" наемников ВСУ

Иностранные наемники едут в Харьковскую область "как на сафари", чтобы поиздеваться и уничтожить мирных русскоговорящих жителей, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:14:00+03:00

2025-02-27T19:14:00+03:00

2025-02-27T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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виталий ганчев

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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Иностранные наемники едут в Харьковскую область "как на сафари", чтобы поиздеваться и уничтожить мирных русскоговорящих жителей, рассказал РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Харьковская область - это только один из участков, где они действуют, так называемые … "военные" (иностранные наемники ВСУ – ред.), и самые жестокие рассказы, вернее, так скажем, о жестоком обращении с мирным населением именно со стороны наемнических формирований. … они приехали сюда как на сафари, именно поиздеваться, уничтожать мирное русское население. Поэтому, это мы слышим постоянно, то есть это не исключение", - ответил Ганчев на вопрос РИА Новости о действиях наемников ВСУ против мирного населения на Купянском направлении Харьковской области. Он добавил, что жестокое обращение воюющих за ВСУ наемников с мирным русским населением также зафиксировано на донецком направлении, в ЛНР, и в Курской области.

https://ria.ru/20250219/naemniki-2000246467.html

харьковская область

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, курская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины