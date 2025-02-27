Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vsu-2001986822.html
В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ
В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ
ВСУ продолжат отступать и дальше, их катастрофическое обрушение не за горами, европейским спонсорам киевского режима вряд ли понравится снабжать заведомо... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:29:00+03:00
2025-02-27T16:29:00+03:00
в мире
курская область
алексей журавлев
владимир зеленский
андрей гнатов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_0:181:3181:1970_1920x0_80_0_0_ed9fb40b55014b9da132e045f93951db.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ продолжат отступать и дальше, их катастрофическое обрушение не за горами, европейским спонсорам киевского режима вряд ли понравится снабжать заведомо проигрышную кампанию, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего объединенными силами ВСУ. "В ситуации, когда США фактически прекратили оружейные поставки на Украину, ВСУ будут обязательно отступать и дальше, и их катастрофическое обрушение не за горами. Зеленский не теряет надежды найти новых спонсоров, имея в виду прежде всего Великобританию и Евросоюз, но ведь и им вряд ли понравится снабжать заведомо проигрышную кампанию", - сказал Журавлев РИА Новости. Он отметил, что Зеленский в панике "тасует истрепанную колоду" собственных военачальников, чтобы на кого-нибудь из них свалить вину за фронтовые неудачи. "Всем уже совершенно ясно, что и позиции ВСУ в Курской области вскоре будут освобождены нашими войсками, а это, пожалуй, единственное, что украинское руководство сейчас может поставить себе в заслугу", - подчеркнул депутат. По его словам, замысел заключается в том, чтобы найти козла отпущения среди своих же генералов, получить новые денежные транши и продолжить обогащаться на войне.
https://ria.ru/20250225/voennye-2001464752.html
https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994790442_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_7420fd21110c3d8fd557a0951e3f285c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, алексей журавлев , владимир зеленский, андрей гнатов, вооруженные силы украины
В мире, Курская область, Алексей Журавлев , Владимир Зеленский, Андрей Гнатов, Вооруженные силы Украины
В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ

Депутат Журавлев: катастрофическое обрушение ВСУ не за горами

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Фойе Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ продолжат отступать и дальше, их катастрофическое обрушение не за горами, европейским спонсорам киевского режима вряд ли понравится снабжать заведомо проигрышную кампанию, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего объединенными силами ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Independent: ВСУ разгневаны из-за Трампа
25 февраля, 11:43
"В ситуации, когда США фактически прекратили оружейные поставки на Украину, ВСУ будут обязательно отступать и дальше, и их катастрофическое обрушение не за горами. Зеленский не теряет надежды найти новых спонсоров, имея в виду прежде всего Великобританию и Евросоюз, но ведь и им вряд ли понравится снабжать заведомо проигрышную кампанию", - сказал Журавлев РИА Новости.
Он отметил, что Зеленский в панике "тасует истрепанную колоду" собственных военачальников, чтобы на кого-нибудь из них свалить вину за фронтовые неудачи.
"Всем уже совершенно ясно, что и позиции ВСУ в Курской области вскоре будут освобождены нашими войсками, а это, пожалуй, единственное, что украинское руководство сейчас может поставить себе в заслугу", - подчеркнул депутат.
По его словам, замысел заключается в том, чтобы найти козла отпущения среди своих же генералов, получить новые денежные транши и продолжить обогащаться на войне.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз
10 февраля, 20:28
 
В миреКурская областьАлексей ЖуравлевВладимир ЗеленскийАндрей ГнатовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала