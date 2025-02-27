https://ria.ru/20250227/vsu-2001986822.html

В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ

В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025

В Госдуме предрекли катастрофическое обрушение ВСУ

ВСУ продолжат отступать и дальше, их катастрофическое обрушение не за горами, европейским спонсорам киевского режима вряд ли понравится снабжать заведомо... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:29:00+03:00

2025-02-27T16:29:00+03:00

2025-02-27T16:29:00+03:00

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курская область

алексей журавлев

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андрей гнатов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. ВСУ продолжат отступать и дальше, их катастрофическое обрушение не за горами, европейским спонсорам киевского режима вряд ли понравится снабжать заведомо проигрышную кампанию, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Владимир Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова, заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе, с должности командующего объединенными силами ВСУ. "В ситуации, когда США фактически прекратили оружейные поставки на Украину, ВСУ будут обязательно отступать и дальше, и их катастрофическое обрушение не за горами. Зеленский не теряет надежды найти новых спонсоров, имея в виду прежде всего Великобританию и Евросоюз, но ведь и им вряд ли понравится снабжать заведомо проигрышную кампанию", - сказал Журавлев РИА Новости. Он отметил, что Зеленский в панике "тасует истрепанную колоду" собственных военачальников, чтобы на кого-нибудь из них свалить вину за фронтовые неудачи. "Всем уже совершенно ясно, что и позиции ВСУ в Курской области вскоре будут освобождены нашими войсками, а это, пожалуй, единственное, что украинское руководство сейчас может поставить себе в заслугу", - подчеркнул депутат. По его словам, замысел заключается в том, чтобы найти козла отпущения среди своих же генералов, получить новые денежные транши и продолжить обогащаться на войне.

https://ria.ru/20250225/voennye-2001464752.html

https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html

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в мире, курская область, алексей журавлев , владимир зеленский, андрей гнатов, вооруженные силы украины