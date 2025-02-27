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ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Черниговской области
ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Черниговской области - РИА Новости, 27.02.2025
ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Черниговской области
Объект критической инфраструктуры поврежден в Черниговской области после взрывов, заявили в четверг в оперативном командовании ВСУ "Север". РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:54:00+03:00
2025-02-27T11:54:00+03:00
2025-02-27T11:54:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поврежден в Черниговской области после взрывов, заявили в четверг в оперативном командовании ВСУ "Север". "Черниговская область… Архиповка… Поврежден объект критической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* ВСУ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Черниговской области
ВСУ: в Черниговской области взрывы повредили объект критической инфраструктуры