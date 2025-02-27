https://ria.ru/20250227/vsu-2001872628.html

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области - РИА Новости, 27.02.2025

ВСУ за сутки обстреляли девять населенных пунктов Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:48:00+03:00

2025-02-27T09:48:00+03:00

2025-02-27T09:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 фев - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 42 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись девять населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. Еще 19 обстрелов со стороны ВСУ произошли ночью. Всего за день под огонь попали девять населенных пунктов области", - сказал представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись: Князе-Григоровка, Новая Каховка, Голая Пристань, Малая Лепетиха, Плодовое, Новая Збурьевка, Солонцы, Казачьи Лагеря, Горностаевка.

https://ria.ru/20250121/obstrely-1994744868.html

днепр (город)

херсонская область

новая каховка

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днепр (город), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины