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ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области - РИА Новости, 27.02.2025
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области
Удары нанесены в Киевской области, предположительно, по складу ВСУ с артустановками и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:46:00+03:00
2025-02-27T09:46:00+03:00
2025-02-27T09:46:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области, предположительно, по складу ВСУ с артустановками и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Броварах – прилет в склад с артиллерийскими установками (пока не подтверждено). В Борисполе – прилет в район аэродрома, дважды", - отметил он. По словам Лебедева, был также нанесен удар в Хмельницкой области в районе аэродрома.
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киевская область, бровары, борисполь, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Бровары, Борисполь, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области
В Киевской области ВС РФ нанесли удары по складу ВСУ с артустановками