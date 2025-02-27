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ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vsu-2001872166.html
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области - РИА Новости, 27.02.2025
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области
Удары нанесены в Киевской области, предположительно, по складу ВСУ с артустановками и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:46:00+03:00
2025-02-27T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
киевская область
бровары
борисполь
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области, предположительно, по складу ВСУ с артустановками и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "В Броварах – прилет в склад с артиллерийскими установками (пока не подтверждено). В Борисполе – прилет в район аэродрома, дважды", - отметил он. По словам Лебедева, был также нанесен удар в Хмельницкой области в районе аэродрома.
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киевская область, бровары, борисполь, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Бровары, Борисполь, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли удар по складу ВСУ с артустановками в Киевской области

В Киевской области ВС РФ нанесли удары по складу ВСУ с артустановками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области, предположительно, по складу ВСУ с артустановками и в районе аэродрома, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Броварах – прилет в склад с артиллерийскими установками (пока не подтверждено). В Борисполе – прилет в район аэродрома, дважды", - отметил он.
По словам Лебедева, был также нанесен удар в Хмельницкой области в районе аэродрома.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьБроварыБориспольСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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