https://ria.ru/20250227/vsu-2001864225.html

ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область

ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область - РИА Новости, 27.02.2025

ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область

Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:07:00+03:00

2025-02-27T09:07:00+03:00

2025-02-27T09:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

сумская область

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары пришлись по засевшей в Шосткинском районе группировке... которую подготовили для захода в помощь попавшим в котел бандеровцам в Курской области. Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет - пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250224/naemniki-2001207649.html

курская область

сумская область

брянская область

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курская область, сумская область, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность