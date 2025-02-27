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ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область - РИА Новости, 27.02.2025
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область
Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:07:00+03:00
2025-02-27T09:07:00+03:00
2025-02-27T09:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары пришлись по засевшей в Шосткинском районе группировке... которую подготовили для захода в помощь попавшим в котел бандеровцам в Курской области. Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет - пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", - сообщил Лебедев.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Брянская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область
Лебедев: ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область