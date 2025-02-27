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ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vsu-2001864225.html
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область - РИА Новости, 27.02.2025
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область
Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:07:00+03:00
2025-02-27T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
брянская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Удары пришлись по засевшей в Шосткинском районе группировке... которую подготовили для захода в помощь попавшим в котел бандеровцам в Курской области. Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет - пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", - сообщил Лебедев.
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курская область, сумская область, брянская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Брянская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область

Лебедев: ВС России ударили по группе ВСУ, готовившейся зайти в Курскую область

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Ударом в Сумской области поражена группа ВСУ, собиравшаяся вытаскивать украинских военных "из котла" в Курской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Удары пришлись по засевшей в Шосткинском районе группировке... которую подготовили для захода в помощь попавшим в котел бандеровцам в Курской области. Группировка должна была зайти через Брянскую область. Отменили планы или нет - пока не знаем. Есть данные, что будут пытаться зайти большой диверсионной группой", - сообщил Лебедев.
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Под удары в Черкассах попали иностранные наемники ВСУ, сообщили в подполье
24 февраля, 09:31
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьБрянская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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