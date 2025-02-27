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Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 27.02.2025 (обновлено: 07:05 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/vsu-2001849604.html
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку - РИА Новости, 27.02.2025
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку
Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала РИА Новости, как украинские военные пытались расстрелять ее вместе с соседкой. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T04:48:00+03:00
2025-02-27T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
курахово
красноармейск
вооруженные силы украины
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КУРАХОВО (ДНР), 27 фев - РИА Новости. Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала РИА Новости, как украинские военные пытались расстрелять ее вместе с соседкой. "Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, ни российских солдат, никого, только мы - гражданские женщины. По нам начали стрелять. Я убежала, а соседку ранили в ногу. Сейчас ее эвакуировали, она в Донецке, проходит лечение", - сказала Андриевская. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
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донецк
курахово
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донецк, курахово, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Курахово, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку

Жительница Курахово Наталья сообщила, что ВСУ пытались расстрелять ее и соседку

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КУРАХОВО (ДНР), 27 фев - РИА Новости. Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала РИА Новости, как украинские военные пытались расстрелять ее вместе с соседкой.
"Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, ни российских солдат, никого, только мы - гражданские женщины. По нам начали стрелять. Я убежала, а соседку ранили в ногу. Сейчас ее эвакуировали, она в Донецке, проходит лечение", - сказала Андриевская.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Работа ПВО в Киеве. - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКураховоКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
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