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Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку - РИА Новости, 27.02.2025
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку
Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала РИА Новости, как украинские военные пытались расстрелять ее вместе с соседкой. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T04:48:00+03:00
2025-02-27T04:48:00+03:00
2025-02-27T07:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
курахово
красноармейск
вооруженные силы украины
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КУРАХОВО (ДНР), 27 фев - РИА Новости. Жительница Курахово Наталья Андриевская рассказала РИА Новости, как украинские военные пытались расстрелять ее вместе с соседкой. "Когда мы проходили жилые дома на Южном (микрорайон), оттуда по нам начали стрелять ВСУ. Рядом с нами никого не было, ни российских солдат, никого, только мы - гражданские женщины. По нам начали стрелять. Я убежала, а соседку ранили в ногу. Сейчас ее эвакуировали, она в Донецке, проходит лечение", - сказала Андриевская. Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250227/vzryvy-2001837138.html
донецк
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донецк, курахово, красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Курахово, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Жительница Курахово рассказала, как ВСУ пытались убить ее и соседку
Жительница Курахово Наталья сообщила, что ВСУ пытались расстрелять ее и соседку