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Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле

Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025

Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле

Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила на брифинге... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:42:00+03:00

2025-02-27T14:42:00+03:00

2025-02-27T14:46:00+03:00

в мире

россия

стамбул

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия", - сказала она в ходе брифинга.Ранее, 27 февраля, стартовала российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, стамбул, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, москва