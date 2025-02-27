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Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
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14:42 27.02.2025 (обновлено: 14:46 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001953424.html
Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле
Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле
Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила на брифинге... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:42:00+03:00
2025-02-27T14:46:00+03:00
в мире
россия
стамбул
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия", - сказала она в ходе брифинга.Ранее, 27 февраля, стартовала российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
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в мире, россия, стамбул, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, сергей лавров, москва
В мире, Россия, Стамбул, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Сергей Лавров, Москва
Захарова прокомментировала встречу представителей России и США в Стамбуле

Захарова: РФ рассчитывает на укрепление доверия после встречи с США в Стамбуле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что сегодняшняя встреча станет первой в череде подобных экспертных консультаций, которые приблизят нас с американской стороной к преодолению возникших разногласий, укреплению мер доверия", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее, 27 февраля, стартовала российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Россия и США сделали первый шаг к миру
18 февраля, 17:21
 
В миреРоссияСтамбулСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСергей ЛавровМосква
 
 
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