Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом
Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Григорьевым, одолевшим боевика ВСУ
© Telegram-канал Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (ЯКУТИЯ) Ольги БалабкинойВстреча Стивена Сигала с Героем России Андреем Григорьевым
© Telegram-канал Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (ЯКУТИЯ) Ольги Балабкиной
Встреча Стивена Сигала с Героем России Андреем Григорьевым
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Знаменитый голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Героем России Андреем Григорьевым, одолевшим в рукопашной схватке боевика ВСУ. Фотографии их встречи опубликовала замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.
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"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев "Тута" и Стивен Сигал", — написала она.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
В начале января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России. В День защитника Отечества глава государства лично вручил ему медаль "Золотая Звезда".