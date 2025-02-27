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Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом

Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом - РИА Новости, 27.02.2025

Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом

Знаменитый голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Героем России Андреем Григорьевым, одолевшим в рукопашной... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T02:54:00+03:00

2025-02-27T02:54:00+03:00

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россия

донецкая народная республика

стивен сигал

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Знаменитый голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Героем России Андреем Григорьевым, одолевшим в рукопашной схватке боевика ВСУ. Фотографии их встречи опубликовала замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале."ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев "Тута" и Стивен Сигал", — написала она.В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.В начале января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России. В День защитника Отечества глава государства лично вручил ему медаль "Золотая Звезда".

россия

донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, стивен сигал