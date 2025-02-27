Рейтинг@Mail.ru
Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 27.02.2025 (обновлено: 11:19 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/vstrecha-2001844704.html
Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом
Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом - РИА Новости, 27.02.2025
Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом
Знаменитый голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Героем России Андреем Григорьевым, одолевшим в рукопашной... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:54:00+03:00
2025-02-27T11:19:00+03:00
россия
донецкая народная республика
стивен сигал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001843913_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_42593bf5804522eb64f0f543c0ea2ca6.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Знаменитый голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Героем России Андреем Григорьевым, одолевшим в рукопашной схватке боевика ВСУ. Фотографии их встречи опубликовала замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале."ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев "Тута" и Стивен Сигал", — написала она.В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.В начале января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России. В День защитника Отечества глава государства лично вручил ему медаль "Золотая Звезда".
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001843913_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_39d3594d232dd65a1e6945b13ab52401.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, стивен сигал
Россия, Донецкая Народная Республика, Стивен Сигал
Штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом

Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Григорьевым, одолевшим боевика ВСУ

© Telegram-канал Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (ЯКУТИЯ) Ольги БалабкинойВстреча Стивена Сигала с Героем России Андреем Григорьевым
Встреча Стивена Сигала с Героем России Андреем Григорьевым - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Telegram-канал Заместителя Председателя Правительства Республики Саха (ЯКУТИЯ) Ольги Балабкиной
Встреча Стивена Сигала с Героем России Андреем Григорьевым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Знаменитый голливудский актер и гражданин России Стивен Сигал встретился со штурмовиком из Якутии Героем России Андреем Григорьевым, одолевшим в рукопашной схватке боевика ВСУ. Фотографии их встречи опубликовала замглавы правительства Якутии Ольга Балабкина в своем Telegram-канале.
«
"ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. Андрей Григорьев "Тута" и Стивен Сигал", — написала она.
В начале января в соцсетях появилась запись, сделанная с нательной камеры украинского военного. На видео попал рукопашный бой с российским штурмовиком, из которого тот вышел победителем. В видео попали последние минуты жизни украинца, который попросил российского бойца оставить его и "дать уйти спокойно". Штурмовик-якут выполнил его просьбу. Это событие произошло в районе села Трудовое в ДНР.
В начале января президент России Владимир Путин присвоил Григорьеву звание Героя России. В День защитника Отечества глава государства лично вручил ему медаль "Золотая Звезда".
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаСтивен Сигал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала