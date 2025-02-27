https://ria.ru/20250227/vsrf-2001887500.html

Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе

Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе - РИА Новости, 27.02.2025

Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе

Российские военные пресекают попытки ВСУ контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2025

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специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные пресекают попытки ВСУ контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Противник, где имеет возможность, пытается удержаться, пытается порой контратаковать. Мы видим такие шаги и действия. Явно они уже проявились на красноармейском направлении, но также есть некие устремления противника и на селидовском, и на дзержинском направлениях. На данном этапе можно говорить, что наши подразделения - да, с усилиями - ситуацию купируют", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, ВСУ активно используют беспилотники и пытается делать уязвимыми дороги. "Это достаточно сложная история, потому что требуется эвакуация в таких непростых условиях, но и подвоз всего необходимого, но это всегда сопряжено с определенной долей риска. Потому что обеспечить всем необходимым, будь это Селидово, Горняк, Украинск, Курахово, это по-прежнему еще сложно", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20250216/vsu-1999703738.html

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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины