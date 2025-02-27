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Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе
Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе - РИА Новости, 27.02.2025
Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе
Российские военные пресекают попытки ВСУ контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:37:00+03:00
2025-02-27T10:37:00+03:00
2025-02-27T11:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские военные пресекают попытки ВСУ контратаковать на красноармейском, селидовском и дзержинском направлениях в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Противник, где имеет возможность, пытается удержаться, пытается порой контратаковать. Мы видим такие шаги и действия. Явно они уже проявились на красноармейском направлении, но также есть некие устремления противника и на селидовском, и на дзержинском направлениях. На данном этапе можно говорить, что наши подразделения - да, с усилиями - ситуацию купируют", - сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".По словам Пушилина, ВСУ активно используют беспилотники и пытается делать уязвимыми дороги. "Это достаточно сложная история, потому что требуется эвакуация в таких непростых условиях, но и подвоз всего необходимого, но это всегда сопряжено с определенной долей риска. Потому что обеспечить всем необходимым, будь это Селидово, Горняк, Украинск, Курахово, это по-прежнему еще сложно", - добавил глава ДНР.
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донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о пресечении контратак ВСУ на Донбассе
Пушилин: российские военные пресекают попытки ВСУ контратаковать в Донбассе