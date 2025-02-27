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Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 27.02.2025
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23:12 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vojska-2002073216.html
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке - РИА Новости, 27.02.2025
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале управления правительства ДНР по... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:12:00+03:00
2025-02-27T23:12:00+03:00
в мире
горловка
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.50 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 20.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела ВСУ был обесточен микрорайон "Квартал 88". Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250227/vsu-2002044871.html
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украина
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато
В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке

Власти ДНР: ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramСуббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Суббоеприпасы от кассетных снарядов НАТО в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в Telegram-канале управления правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.50 - населенный пункт Плещеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 20.00 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
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По данным мэра города Ивана Приходько, в результате обстрела ВСУ был обесточен микрорайон "Квартал 88".
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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В миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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