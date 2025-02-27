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Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре - РИА Новости, 27.02.2025
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08:51 27.02.2025 (обновлено: 08:52 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/vladivostok-2001861498.html
Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре
Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре - РИА Новости, 27.02.2025
Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре
Пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратных метров во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:51:00+03:00
2025-02-27T08:52:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратных метров во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю. Ранее прокуратура региона сообщила о возгорании ангара на улице 1-я Шоссейная во Владивостоке. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляла не менее 400 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. По информации приморского главка МЧС, по прибытию пожарных в ангаре горели строительные материалы на общей площади около 450 квадратных метров. В процессе тушения произошло обрушение конструкции. "В 14.45 (7.45 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку.
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происшествия, владивосток, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре

Во Владивостоке потушили пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратов

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 фев – РИА Новости. Пожар в складском ангаре площадью около 450 квадратных метров во Владивостоке ликвидирован, сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю.
Ранее прокуратура региона сообщила о возгорании ангара на улице 1-я Шоссейная во Владивостоке. Площадь пожара, по предварительной оценке, составляла не менее 400 квадратных метров, информации о пострадавших не поступало. По информации приморского главка МЧС, по прибытию пожарных в ангаре горели строительные материалы на общей площади около 450 квадратных метров. В процессе тушения произошло обрушение конструкции.
"В 14.45 (7.45 мск) пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели проводят проверку.
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ПроисшествияВладивостокПриморский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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