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Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.02.2025
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы
Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T15:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ленинград
михаил мишустин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства. Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер. "Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин. Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001846252.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, ленинград, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Михаил Мишустин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы
Правительство выделит 23 миллиарда рублей на выплаты ветеранам и труженикам тыла