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Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:22 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/veterany-2001966413.html
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.02.2025
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы
Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T15:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
россия
ленинград
михаил мишустин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства. Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер. "Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин. Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.
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общество, россия, ленинград, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Ленинград, Михаил Мишустин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы

Правительство выделит 23 миллиарда рублей на выплаты ветеранам и труженикам тыла

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Дом Правительства РФ
Вид на Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства.
Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер.
"Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин.
Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Госдуме рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы
Вчера, 03:28
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияЛенинградМихаил Мишустин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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