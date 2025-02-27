https://ria.ru/20250227/veterany-2001966413.html

Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы

Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы - РИА Новости, 27.02.2025

Правительство направит 23 миллиарда рублей на выплаты к 80-летию Победы

Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:22:00+03:00

2025-02-27T15:22:00+03:00

2025-02-27T15:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

россия

ленинград

михаил мишустин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство РФ направит 23 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны к 80-й годовщине Победы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "По решению президента к юбилею Победы всем, кто сражался за Родину, будет произведена единовременная выплата. Сегодня выделим на эти цели свыше 23 миллиардов рублей. Их получат почти 332 тысячи наших граждан", - отметил Мишустин на заседании правительства. Выплаты будут начислены автоматически, дополнительных заявлений подавать при этом не нужно, уточнил российский премьер. "Эти люди прошли тяжелые испытания, выдержали самую кровопролитную войну. Конечно, забота о них – одна из главных обязанностей государства", - сказал Мишустин. Как напомнили в российском кабмине, единовременную выплату в 80 тысяч рублей получат фронтовики, вдовы фронтовиков, те, кто строил оборонительные сооружения, работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей, труженики тыла и совершеннолетние узники концлагерей получат выплату в 55 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250227/gosduma-2001846252.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, ленинград, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне