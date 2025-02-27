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Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов - РИА Новости, 27.02.2025
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11:36 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vertolety-2001899616.html
Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов
Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов - РИА Новости, 27.02.2025
Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов
Россия самостоятельно полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:36:00+03:00
2025-02-27T11:36:00+03:00
экономика
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ил-114-300
ил-76
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия самостоятельно полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В части вертолетов, наверное.., мы закрываем полностью наши потребности", - сказал министр в интервью "России 24". Ранее глава ведомства сообщал, что российский вертолет Ми-171А3, в также отечественные самолеты Ил-114 и Ил-76 могут потенциально стать экспортной гордостью России.
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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, ил-76
Экономика, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ил-114-300, Ил-76
Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов

Глава Минпромторга Алиханов: Россия полностью закрывает потребности в вертолетах

© РИА Новости / Сергей Венявский | Перейти в медиабанкВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия самостоятельно полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"В части вертолетов, наверное.., мы закрываем полностью наши потребности", - сказал министр в интервью "России 24".
Ранее глава ведомства сообщал, что российский вертолет Ми-171А3, в также отечественные самолеты Ил-114 и Ил-76 могут потенциально стать экспортной гордостью России.
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ЭкономикаРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-114-300Ил-76
 
 
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