https://ria.ru/20250227/vertolety-2001899616.html

Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов

Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов - РИА Новости, 27.02.2025

Россия полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил Алиханов

Россия самостоятельно полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:36:00+03:00

2025-02-27T11:36:00+03:00

2025-02-27T11:36:00+03:00

экономика

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ил-114-300

ил-76

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия самостоятельно полностью закрывает потребность в вертолетах, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В части вертолетов, наверное.., мы закрываем полностью наши потребности", - сказал министр в интервью "России 24". Ранее глава ведомства сообщал, что российский вертолет Ми-171А3, в также отечественные самолеты Ил-114 и Ил-76 могут потенциально стать экспортной гордостью России.

https://ria.ru/20240913/vertolet-1972434006.html

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2025

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экономика, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, ил-76