https://ria.ru/20250227/vershinin-2001852802.html

Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин

Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025

Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин

Агентства ООН очень обеспокоены финансовыми проблемами, с которыми сталкивается организация на фоне прекращения взносов и помощи от США, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:17:00+03:00

2025-02-27T06:17:00+03:00

2025-02-27T06:17:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Агентства ООН очень обеспокоены финансовыми проблемами, с которыми сталкивается организация на фоне прекращения взносов и помощи от США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека. "Мои беседы (с представителями ООН – ред.) свидетельствуют о том, что в ООНовских структурах существуют большие опасения в связи с теми финансовыми проблемами, которые могут возникнуть для работы ООНовских организаций и ООН в целом. Я думаю, что весь мир заинтересован в том, чтобы работа таких важных организаций ООН, как Комиссариат по делам беженцев, как БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам – ред.), как и многие другие подразделения ООН, которые действуют в первую очередь на гуманитарном направлении, продолжалась. Это невозможно без финансирования. Сегодня этот вопрос остро стоит для представителей ООН", - сказал он. Ранее пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости сообщил, что решение США прекратить финансирование агентства усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации.

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сша, россия, сергей вершинин, оон, бапор