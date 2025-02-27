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Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
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06:17 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/vershinin-2001852802.html
Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин
Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин - РИА Новости, 27.02.2025
Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин
Агентства ООН очень обеспокоены финансовыми проблемами, с которыми сталкивается организация на фоне прекращения взносов и помощи от США, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T06:17:00+03:00
2025-02-27T06:17:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Агентства ООН очень обеспокоены финансовыми проблемами, с которыми сталкивается организация на фоне прекращения взносов и помощи от США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека. "Мои беседы (с представителями ООН – ред.) свидетельствуют о том, что в ООНовских структурах существуют большие опасения в связи с теми финансовыми проблемами, которые могут возникнуть для работы ООНовских организаций и ООН в целом. Я думаю, что весь мир заинтересован в том, чтобы работа таких важных организаций ООН, как Комиссариат по делам беженцев, как БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам – ред.), как и многие другие подразделения ООН, которые действуют в первую очередь на гуманитарном направлении, продолжалась. Это невозможно без финансирования. Сегодня этот вопрос остро стоит для представителей ООН", - сказал он. Ранее пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости сообщил, что решение США прекратить финансирование агентства усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации.
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сша, россия, сергей вершинин, оон, бапор
США, Россия, Сергей Вершинин, ООН, БАПОР
Агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами, заявил Вершинин

Замглавы МИД Вершинин: агентства ООН обеспокоены финансовыми проблемами

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Вершинин
Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Сергей Вершинин. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Агентства ООН очень обеспокоены финансовыми проблемами, с которыми сталкивается организация на фоне прекращения взносов и помощи от США, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-ой сессии Совета ООН по правам человека.
"Мои беседы (с представителями ООН – ред.) свидетельствуют о том, что в ООНовских структурах существуют большие опасения в связи с теми финансовыми проблемами, которые могут возникнуть для работы ООНовских организаций и ООН в целом. Я думаю, что весь мир заинтересован в том, чтобы работа таких важных организаций ООН, как Комиссариат по делам беженцев, как БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам – ред.), как и многие другие подразделения ООН, которые действуют в первую очередь на гуманитарном направлении, продолжалась. Это невозможно без финансирования. Сегодня этот вопрос остро стоит для представителей ООН", - сказал он.
Ранее пресс-секретарь БАПОР Джульетт Тума в интервью РИА Новости сообщил, что решение США прекратить финансирование агентства усугубило и без того тяжелый финансовый кризис организации.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Песков ответил на вопрос об инициативе США по возможному выходу из ООН
21 февраля, 12:43
 
СШАРоссияСергей ВершининООНБАПОР
 
 
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