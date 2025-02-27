https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html

В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron

В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron - РИА Новости, 27.02.2025

В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron

Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:50:00+03:00

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сша

венесуэла

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делси родригес

дональд трамп

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МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских инвестиций, заявила исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес. "Правительство Соединенных Штатов приняло разрушительное и необъяснимое решение объявить о санкциях против американской компании Chevron в попытке навредить народу Венесуэлы, и нанеся при этом ущерб Соединенным Штатам, их населению и их компаниям. Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США", - написала Родригес в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США. Родригес от имени правительства и венесуэльского народа категорически отвергла рестрикции США, подчеркнув, что они привели к миграции в период с 2017 по 2021 год "с широко известными последствиями".

https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html

сша

венесуэла

каракас

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сша, венесуэла, каракас, делси родригес, дональд трамп, chevron