https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron - РИА Новости, 27.02.2025
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:50:00+03:00
2025-02-27T00:50:00+03:00
2025-02-27T00:50:00+03:00
сша
венесуэла
каракас
делси родригес
дональд трамп
chevron
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_0:83:2000:1208_1920x0_80_0_0_22f8c3230c34bf9e363133485a8bd407.jpg
МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Необъяснимое решение властей США ограничить работу в Венесуэле собственной компании Chevron ставит под вопрос правовую безопасность международных американских инвестиций, заявила исполнительный вице-президент южноамериканской страны Делси Родригес. "Правительство Соединенных Штатов приняло разрушительное и необъяснимое решение объявить о санкциях против американской компании Chevron в попытке навредить народу Венесуэлы, и нанеся при этом ущерб Соединенным Штатам, их населению и их компаниям. Это действие ставит под вопрос правовую безопасность международного инвестиционного режима США", - написала Родригес в Telegram-канале. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти и оно будет аннулировано с 1 марта. Трамп отметил, что решение о расторжении соглашения связано не только с нарушениями условий сделки по нефти, но и с тем, что Каракас не выполняет обязательства по возврату мигрантов, которых "отправил" в США. Родригес от имени правительства и венесуэльского народа категорически отвергла рестрикции США, подчеркнув, что они привели к миграции в период с 2017 по 2021 год "с широко известными последствиями".
https://ria.ru/20250207/venesuela-1997874708.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150900/45/1509004568_107:0:2000:1420_1920x0_80_0_0_82a62ef0690cda874d4e96155c50f079.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, венесуэла, каракас, делси родригес, дональд трамп, chevron
США, Венесуэла, Каракас, Делси Родригес, Дональд Трамп, Chevron
В Венесуэле прокомментировали решение США ограничить работу Chevron
Вице-президент Венесуэлы: новые санкции ставят под вопрос инвестклимат в США