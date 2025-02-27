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Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости, 27.02.2025

Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского III степени депутата Государственной думы РФ Николая Валуева за вклад в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:29:00+03:00

2025-02-27T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского III степени депутата Государственной думы РФ Николая Валуева за вклад в дело патриотического воспитания молодежи, сообщается на сайте Русской православной церкви в четверг. "По представлению митрополита Митрофана святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Н.С. Валуева ордена преподобного Сергия Радонежского III степени во внимание к вкладу в патриотическое воспитание молодежи и в связи с 50-летием со дня рождения", - говорится в сообщении. В РПЦ сообщили, что орден Валуеву накануне вручил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).

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россия, николай валуев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, госдума рф, общество