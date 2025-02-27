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Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости, 27.02.2025
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Религия
 
17:29 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/valuev-2002006259.html
Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского - РИА Новости, 27.02.2025
Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского III степени депутата Государственной думы РФ Николая Валуева за вклад в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:29:00+03:00
2025-02-27T17:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского III степени депутата Государственной думы РФ Николая Валуева за вклад в дело патриотического воспитания молодежи, сообщается на сайте Русской православной церкви в четверг. "По представлению митрополита Митрофана святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Н.С. Валуева ордена преподобного Сергия Радонежского III степени во внимание к вкладу в патриотическое воспитание молодежи и в связи с 50-летием со дня рождения", - говорится в сообщении. В РПЦ сообщили, что орден Валуеву накануне вручил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
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россия, николай валуев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, госдума рф, общество
Религия, Россия, Николай Валуев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Госдума РФ, Общество
Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского

Патриарх Кирилл наградил Валуева орденом Сергия Радонежского III степени

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНиколай Валуев
Николай Валуев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Николай Валуев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил ордена преподобного Сергия Радонежского III степени депутата Государственной думы РФ Николая Валуева за вклад в дело патриотического воспитания молодежи, сообщается на сайте Русской православной церкви в четверг.
"По представлению митрополита Митрофана святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Н.С. Валуева ордена преподобного Сергия Радонежского III степени во внимание к вкладу в патриотическое воспитание молодежи и в связи с 50-летием со дня рождения", - говорится в сообщении.
В РПЦ сообщили, что орден Валуеву накануне вручил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан (Баданин).
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию в Кремле. 1 декабря 2016 - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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РелигияРоссияНиколай ВалуевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьГосдума РФОбщество
 
 
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