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СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.02.2025
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05:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/usaid-2001851703.html
СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов
СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов
Администрация президента США Дональда Трампа прекращает более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) на сумму 60 миллиардов долларов,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:43:00+03:00
2025-02-27T05:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прекращает более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) на сумму 60 миллиардов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы о планируемых мерах. "Администрация Трампа заявила в среду, что прекращает более 90% контрактов USAID на оказание помощи иностранным государствам и общую помощь США на сумму 60 миллиардов долларов по всему миру", - сообщает агентство со ссылкой на служебную записку, в которой описаны планы Трампа. Агентство подчеркивает, что USAID в результате сокращений и урезания средств останется попытаться спасти лишь малую часть проектов в ходе продолжающихся судебных разбирательств с властями. В служебной записке, полученной агентством, отмечается, что планируются дополнительные изменения в том, как агентство USAID и госдепартамент оказывают иностранную помощь. "В меморандуме говорится, что чиновники "устраняют значительные потери, возникшие в результате десятилетий институционального дрейфа", - цитирует документ Ассошиэйтед Пресс. Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией". Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США. Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".
https://ria.ru/20250226/oppozitsija-2001756260.html
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США
СМИ: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов

AP: США прекращают контракты USAID на сумму 60 миллиардов долларов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прекращает более 90% контрактов Агентства по международному развитию (USAID) на сумму 60 миллиардов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на документы о планируемых мерах.
"Администрация Трампа заявила в среду, что прекращает более 90% контрактов USAID на оказание помощи иностранным государствам и общую помощь США на сумму 60 миллиардов долларов по всему миру", - сообщает агентство со ссылкой на служебную записку, в которой описаны планы Трампа.
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Агентство подчеркивает, что USAID в результате сокращений и урезания средств останется попытаться спасти лишь малую часть проектов в ходе продолжающихся судебных разбирательств с властями. В служебной записке, полученной агентством, отмечается, что планируются дополнительные изменения в том, как агентство USAID и госдепартамент оказывают иностранную помощь.
"В меморандуме говорится, что чиновники "устраняют значительные потери, возникшие в результате десятилетий институционального дрейфа", - цитирует документ Ассошиэйтед Пресс.
Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал USAID "преступной организацией".
Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике США.
Программы, финансируемые USAID, оказались под пристальным вниманием на фоне усилий администрации Трампа по реорганизации агентства США по оказанию зарубежной помощи, которое Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства (DOGE), назвал "не подлежащим ремонту".
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