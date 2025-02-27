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Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины - РИА Новости, 27.02.2025
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13:16 27.02.2025 (обновлено: 13:18 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/umerov-2001927406.html
Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины
Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины - РИА Новости, 27.02.2025
Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил уволенного накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова заместителем начальника... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:16:00+03:00
2025-02-27T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил уволенного накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова заместителем начальника генштаба. "Сегодня своим приказом, по согласованию с президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины. На новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, Гнатов заочно приговорен к 28 годам лишения свободы за преступления, совершённые в Донбассе в 2019 году.
https://ria.ru/20250223/syrskij-2001142504.html
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в мире, украина, россия, донбасс, андрей гнатов, рустем умеров, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Донбасс, Андрей Гнатов, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины
Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины

Глава МО Украины Умеров назначил Гнатова заместителем начальника Генштаба

CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей ГнатовАндрей Гнатов
Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
CC BY 4.0 / Mil.gov.ua (cropped) / Андрей Гнатов
Андрей Гнатов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил уволенного накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова заместителем начальника генштаба.
"Сегодня своим приказом, по согласованию с президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины. На новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины.
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, Гнатов заочно приговорен к 28 годам лишения свободы за преступления, совершённые в Донбассе в 2019 году.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Сырский признал сложную ситуацию с обеспечением ВСУ
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В миреУкраинаРоссияДонбассАндрей ГнатовРустем УмеровВооруженные силы Украины
 
 
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