https://ria.ru/20250227/umerov-2001927406.html

Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины

Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины - РИА Новости, 27.02.2025

Гнатов стал заместителем начальника Генштаба Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил уволенного накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова заместителем начальника... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:16:00+03:00

2025-02-27T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил уволенного накануне с должности командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова заместителем начальника генштаба. "Сегодня своим приказом, по согласованию с президентом Украины, назначил генерал-майора Андрея Гнатова заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил Украины. На новой должности генерал-майор Андрей Гнатов будет отвечать за генерацию сил и сотрудничество с партнерами", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, Гнатов заочно приговорен к 28 годам лишения свободы за преступления, совершённые в Донбассе в 2019 году.

https://ria.ru/20250223/syrskij-2001142504.html

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в мире, украина, россия, донбасс, андрей гнатов, рустем умеров, вооруженные силы украины