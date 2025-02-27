https://ria.ru/20250227/ukraine-2002000277.html
"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ
"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ
Киевская власть нарушила правовые нормы боевого иммунитета, открыв уголовные дела против украинских генералов, заявил советник экс-главнокомандующего... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:02:00+03:00
2025-02-27T17:02:00+03:00
2025-02-27T17:02:00+03:00
в мире
харьковская область
виктор назаров
валерий залужный
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
виталий ганчев
волчанск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киевская власть нарушила правовые нормы боевого иммунитета, открыв уголовные дела против украинских генералов, заявил советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью изданию Telegraf."На Западе его называют правилом Рендулича. <...> Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении", — сказал он.Военный добавил, что в рядах ВСУ растет недовольство по отношению к властям и из-за открытых уголовных дел "терпение лопнуло у многих".Ранее, 20 января, Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании двух генералов и полковника, командовавших бригадами ВСУ. Как уточнило агентство, мера пресечения связана с обвинением в халатности и бездействием, которое привело к захвату части Харьковской области в 2024 году.ГБР Украины 25 мая заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
https://ria.ru/20250227/russia-2001980249.html
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html
харьковская область
волчанск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc50959fd1f3e2237a17b6600d14755d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, виктор назаров, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев, волчанск
В мире, Харьковская область, Виктор Назаров, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Виталий Ганчев, Волчанск
"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ
Советник Залужного Назаров раскритиковал уголовные дела против военных ВСУ
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киевская власть нарушила правовые нормы боевого иммунитета, открыв уголовные дела против украинских генералов, заявил советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью изданию Telegraf.
"На Западе его называют правилом Рендулича. <...> Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении", — сказал он.
Военный добавил, что в рядах ВСУ растет недовольство по отношению к властям и из-за открытых уголовных дел "терпение лопнуло у многих".
Ранее, 20 января, Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании двух генералов и полковника, командовавших бригадами ВСУ. Как уточнило агентство, мера пресечения связана с обвинением в халатности и бездействием, которое привело к захвату части Харьковской области в 2024 году.
ГБР Украины 25 мая заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
в декабре сообщал РИА Новости, что ВС России
ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области
– Волчанске
и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский
12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ
в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.