https://ria.ru/20250227/ukraine-2002000277.html

"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ

"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025

"Терпение лопнуло": советник Залужного раскрыл отношение к власти в ВСУ

Киевская власть нарушила правовые нормы боевого иммунитета, открыв уголовные дела против украинских генералов, заявил советник экс-главнокомандующего... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:02:00+03:00

2025-02-27T17:02:00+03:00

2025-02-27T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Киевская власть нарушила правовые нормы боевого иммунитета, открыв уголовные дела против украинских генералов, заявил советник экс-главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью изданию Telegraf."На Западе его называют правилом Рендулича. <...> Сейчас это правило нарушено. Свидетельством тому стало привлечение военных к уголовной ответственности. В моем понимании этим шагом политическая власть нарушила договор и правовую норму боевого иммунитета. Я не буду оценивать мотивы такого решения, но власти шагнули в опасном направлении", — сказал он.Военный добавил, что в рядах ВСУ растет недовольство по отношению к властям и из-за открытых уголовных дел "терпение лопнуло у многих".Ранее, 20 января, Государственное бюро расследований Украины сообщило о задержании двух генералов и полковника, командовавших бригадами ВСУ. Как уточнило агентство, мера пресечения связана с обвинением в халатности и бездействием, которое привело к захвату части Харьковской области в 2024 году.ГБР Украины 25 мая заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.

https://ria.ru/20250227/russia-2001980249.html

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в мире, харьковская область, виктор назаров, валерий залужный, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, виталий ганчев, волчанск