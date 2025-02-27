https://ria.ru/20250227/ukraina-2002074818.html
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 27.02.2025
В Сумах прогремели взрывы
Взрывы раздались в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:28:00+03:00
2025-02-27T23:28:00+03:00
2025-02-27T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Взрывы раздались в Сумах на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области по состоянию на 23.21 мск звучит воздушная тревога. "В Сумах был слышен звук взрыва ... В Сумах снова был слышен звук взрыва ... В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщениях в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах во время воздушной тревоги прогремели взрывы