Рейтинг@Mail.ru
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2002072708.html
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год - РИА Новости, 27.02.2025
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год
На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:04:00+03:00
2025-02-27T23:04:00+03:00
в мире
закарпатская область
мукачево
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_26:0:3667:2048_1920x0_80_0_0_d80102b224104dd26910ab4524761337.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с декларациями на сумму более 1 миллиона гривен (более 24 тысячи долларов), сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". Как отмечает издание, ежегодная кампания по декларированию доходов госслужащих за 2024 год стартовала с начала этого года и завершится 31 марта. "На Закарпатье (Закарпатская область - ред.) на протяжении 2024 года почти 150 граждан указали в декларации доход более 1 миллиона гривен. В то же время в 2023 году миллионеров было 94", - сообщает издание со ссылкой на данные регионального отделения налоговой службы. Согласно статистике, 148 жителей региона задекларировали доход более 1 миллиона гривен каждый. Наибольшее количество миллионеров региона проживают в Ужгороде (59) и Мукачево (32). Наибольшая сумма задекларирована жителем города Мукачево - доход в 54 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов), полученный в виде дивидендов.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988668270.html
закарпатская область
мукачево
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888305286_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_44edbf7f41ba877878871c9e4624e600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, закарпатская область, мукачево, украина
В мире, Закарпатская область, Мукачево, Украина
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год

Закарпатская область Украины лидирует по числу миллионеров среди госслужащих

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с декларациями на сумму более 1 миллиона гривен (более 24 тысячи долларов), сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета".
Как отмечает издание, ежегодная кампания по декларированию доходов госслужащих за 2024 год стартовала с начала этого года и завершится 31 марта.
«
"На Закарпатье (Закарпатская область - ред.) на протяжении 2024 года почти 150 граждан указали в декларации доход более 1 миллиона гривен. В то же время в 2023 году миллионеров было 94", - сообщает издание со ссылкой на данные регионального отделения налоговой службы.
Согласно статистике, 148 жителей региона задекларировали доход более 1 миллиона гривен каждый. Наибольшее количество миллионеров региона проживают в Ужгороде (59) и Мукачево (32). Наибольшая сумма задекларирована жителем города Мукачево - доход в 54 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов), полученный в виде дивидендов.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам, сообщили СМИ
11 декабря 2024, 18:43
 
В миреЗакарпатская областьМукачевоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала