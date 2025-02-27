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На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год - РИА Новости, 27.02.2025
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год
На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:04:00+03:00
2025-02-27T23:04:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. На Украине стартовала ежегодная кампания декларирования доходов за прошлый год, Закарпатская область отмечается значительным увеличением числа госслужащих с декларациями на сумму более 1 миллиона гривен (более 24 тысячи долларов), сообщает украинское издание "Судебно-юридическая газета". Как отмечает издание, ежегодная кампания по декларированию доходов госслужащих за 2024 год стартовала с начала этого года и завершится 31 марта. "На Закарпатье (Закарпатская область - ред.) на протяжении 2024 года почти 150 граждан указали в декларации доход более 1 миллиона гривен. В то же время в 2023 году миллионеров было 94", - сообщает издание со ссылкой на данные регионального отделения налоговой службы. Согласно статистике, 148 жителей региона задекларировали доход более 1 миллиона гривен каждый. Наибольшее количество миллионеров региона проживают в Ужгороде (59) и Мукачево (32). Наибольшая сумма задекларирована жителем города Мукачево - доход в 54 миллиона гривен (1,2 миллиона долларов), полученный в виде дивидендов.
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в мире, закарпатская область, мукачево, украина
В мире, Закарпатская область, Мукачево, Украина
На Украине началась кампания декларирования доходов чиновников за 2024 год
Закарпатская область Украины лидирует по числу миллионеров среди госслужащих