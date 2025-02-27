https://ria.ru/20250227/ukraina-2002040932.html
США обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине
США обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине - РИА Новости, 27.02.2025
США обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине
США в настоящее время обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине, которые не будут включать в себя отправку туда американских военных, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:59:00+03:00
2025-02-27T18:59:00+03:00
2025-02-27T18:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США в настоящее время обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине, которые не будут включать в себя отправку туда американских военных, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома. "Эти обсуждения о модальности гарантий безопасности продолжаются с оговорками, упомянутыми, что на земле не будет никаких американских войск", - цитирует пресс-пул Белого дома слова чиновника. Также отмечается, что на сегодняшний день нет конкретных гарантий военного финансирования Киева, которые были бы прописаны в будущем соглашении по минеральным ресурсам между США и Украиной. Кроме того, как указывает пресс-пул, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в четверг будет обсуждать гарантии безопасности Киеву, которые Лондон рассчитывает увидеть со стороны Вашингтона.
https://ria.ru/20250226/ssha-2001819708.html
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в мире, сша, украина, киев, кир стармер, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Кир Стармер, Дональд Трамп
США обсуждают с союзниками гарантии безопасности Украине
Белый дом: США обсуждают гарантии безопасности Украине без отправки военных