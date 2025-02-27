https://ria.ru/20250227/ukraina-2002014854.html

Командира вторгшейся в Курскую области бригады ВСУ заочно арестовали

Командира вторгшейся в Курскую области бригады ВСУ заочно арестовали - РИА Новости, 27.02.2025

Командира вторгшейся в Курскую области бригады ВСУ заочно арестовали

Командир вторгшейся в Курскую области бригады ВСУ Андрей Федичев заочно арестован по делу о теракте и объявлен в международный розыск, сообщается в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:57:00+03:00

2025-02-27T17:57:00+03:00

2025-02-27T18:01:00+03:00

украина

сша

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Командир вторгшейся в Курскую области бригады ВСУ Андрей Федичев заочно арестован по делу о теракте и объявлен в международный розыск, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России."Расследуется уголовное дело в отношении командира 61 отдельной механизированной бригады ВФУ полковника Андрея Федичева. Он обвиняется в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... По ходатайству следователя ГВСУ СК России суд избрал (заочно) Федичеву меру пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.По данным следствия, 6 августа 2024 года под руководством Федичева военнослужащие 61 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины незаконно вторглись на территорию России. В Суджанском районе Курской области подчиненные Федичева по его приказу, угрожая оружием, запугивали местное население, занимали частные домовладения, препятствовали эвакуации граждан, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.Принимаются меры к установлению местонахождения Федичева и всех обстоятельств совершенного им преступления.

https://ria.ru/20250227/ukraine-2002000277.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)