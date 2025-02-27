Власти Украины могут расширить зону эвакуации в Купянском районе
Синегубов: зону эвакуации в Купянском районе могут расширить на Великий Бурлук
© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Украины могут расширить зону принудительной эвакуации в Купянском районе, включив в нее великобурлукское направление у границы с Белгородской областью России, причиной названо ухудшение обстановки на линии фронта, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Поселок Великий Бурлук находится на северо-востоке Харьковской области, расстояние до областного центра составляет около 100 километров.
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"Возможно, в ближайшее время будем принимать очередное решение Совета нацбезопасности и обороны о расширении зоны принудительной эвакуации для семей с детьми. Это великобурлукское направление... Там достаточно серьезно (активизировались боевые действия - ред.)", - сказал Синегубов в эфире национального телемарафона.
Он добавил что за прошлый год власти принудительно вывезли более 15 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей, более чем из 350 населенных пунктов на купянском и боровском направлениях. С начала 2025 года на тех же направлениях эвакуированы порядка 2,3 тысячи человек, в том числе 300 детей.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в Донбассе вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области, из некоторых районов выехали практически все жители.
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