Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 27.02.2025 (обновлено: 17:56 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001996337.html
СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США
СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США - РИА Новости, 27.02.2025
СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США
Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения, если США перестанут оказывать ей помощь, пишет бывший высокопоставленный советник министерств... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:51:00+03:00
2025-02-27T17:56:00+03:00
сша
украина
россия
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81ec14a81135d5672e4f9445550e857e.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения, если США перестанут оказывать ей помощь, пишет бывший высокопоставленный советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер в статье для британской газеты Telegraph. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников сообщала, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния. "Украина сталкивается сегодня с критической проблемой. Военно-промышленный комплекс США, над которым часто глумятся противники высоких расходов на оборону и политики интервенции, производит одно из лучших в мире вооружение... Без этих (ЗРК Patriot, дальнобойных ракет ATACMS - ред.) и других видов вооружения США Украина рискует быть раздавленной", - говорится в сообщении. Кроме того, как пишет Купер, даже значительное увеличение помощи Киеву со стороны других стран НАТО, в том числе деньгами, артиллерийскими снарядами, бронетранспортёрами, может не смочь компенсировать потерю американского вооружения. Ранее газета Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри писала, что Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис указал на то, что некоторое американское вооружение Европа восполнить пока не может, например, боеприпасы дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html
https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_528de9125b7509daff07a6e78380928a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире
США, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США

Telegraph: Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения, если США перестанут оказывать ей помощь, пишет бывший высокопоставленный советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер в статье для британской газеты Telegraph.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников сообщала, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Новые поставки оружия не помогут ВСУ, заявил вице-президент США
20 февраля, 16:47
"Украина сталкивается сегодня с критической проблемой. Военно-промышленный комплекс США, над которым часто глумятся противники высоких расходов на оборону и политики интервенции, производит одно из лучших в мире вооружение... Без этих (ЗРК Patriot, дальнобойных ракет ATACMS - ред.) и других видов вооружения США Украина рискует быть раздавленной", - говорится в сообщении.
Кроме того, как пишет Купер, даже значительное увеличение помощи Киеву со стороны других стран НАТО, в том числе деньгами, артиллерийскими снарядами, бронетранспортёрами, может не смочь компенсировать потерю американского вооружения.
Ранее газета Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри писала, что Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис указал на то, что некоторое американское вооружение Европа восполнить пока не может, например, боеприпасы дальнего действия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США
Вчера, 13:06
 
СШАУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала