https://ria.ru/20250227/ukraina-2001996337.html

СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США

СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США - РИА Новости, 27.02.2025

СМИ: Украина рискует быть раздавленной без оружия из США

Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения, если США перестанут оказывать ей помощь, пишет бывший высокопоставленный советник министерств... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:51:00+03:00

2025-02-27T16:51:00+03:00

2025-02-27T17:56:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украина рискует быть раздавленной без американского вооружения, если США перестанут оказывать ей помощь, пишет бывший высокопоставленный советник министерств юстиции и обороны США Чарли Купер в статье для британской газеты Telegraph. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников сообщала, что Киев без военной помощи США сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния. "Украина сталкивается сегодня с критической проблемой. Военно-промышленный комплекс США, над которым часто глумятся противники высоких расходов на оборону и политики интервенции, производит одно из лучших в мире вооружение... Без этих (ЗРК Patriot, дальнобойных ракет ATACMS - ред.) и других видов вооружения США Украина рискует быть раздавленной", - говорится в сообщении. Кроме того, как пишет Купер, даже значительное увеличение помощи Киеву со стороны других стран НАТО, в том числе деньгами, артиллерийскими снарядами, бронетранспортёрами, может не смочь компенсировать потерю американского вооружения. Ранее газета Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований (IISS) Бена Барри писала, что Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис указал на то, что некоторое американское вооружение Европа восполнить пока не может, например, боеприпасы дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250220/vens-2000598851.html

https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html

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сша, украина, россия, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире