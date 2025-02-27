Буданов* высказался о третьей мировой войне
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что третья мировая война уже началась
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью "Укринформ".
Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на Украине полноценной мировой войной или прелюдией к ней.
Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на Украине полноценной мировой войной или прелюдией к ней.
"Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да..." — заявил он.
На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако Вашингтон не допустит такого сценария.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако Вашингтон не допустит такого сценария.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.