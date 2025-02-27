https://ria.ru/20250227/ukraina-2001985816.html

Буданов* высказался о третьей мировой войне

Буданов* высказался о третьей мировой войне - РИА Новости, 27.02.2025

Буданов* высказался о третьей мировой войне

Третья мировая война уже началась, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью "Укринформ". Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:21:00+03:00

2025-02-27T16:21:00+03:00

2025-02-27T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью "Укринформ". Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на Украине полноценной мировой войной или прелюдией к ней. "Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да..." — заявил он. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако Вашингтон не допустит такого сценария. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250227/dnr-2001869516.html

https://ria.ru/20250227/ukraina-2001982068.html

украина

россия

сша

вашингтон (штат)

европа

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