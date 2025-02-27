Рейтинг@Mail.ru
Буданов* высказался о третьей мировой войне - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001985816.html
Буданов* высказался о третьей мировой войне
Буданов* высказался о третьей мировой войне - РИА Новости, 27.02.2025
Буданов* высказался о третьей мировой войне
Третья мировая война уже началась, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью "Укринформ". Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:21:00+03:00
2025-02-27T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вашингтон (штат)
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:437:2085:1610_1920x0_80_0_0_1e957475b1cac1129187a4fc51e5ac30.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью "Укринформ". Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на Украине полноценной мировой войной или прелюдией к ней. "Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да..." — заявил он. На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако Вашингтон не допустит такого сценария. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250227/dnr-2001869516.html
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001982068.html
украина
россия
сша
вашингтон (штат)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473912_0:451:2085:2015_1920x0_80_0_0_14463771c50eef679299394da560092e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, вашингтон (штат), европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вашингтон (штат), Европа
Буданов* высказался о третьей мировой войне

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что третья мировая война уже началась

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов*
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Третья мировая война уже началась, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов* в интервью "Укринформ".

Журналист спросил у него, можно ли считать конфликт на Украине полноценной мировой войной или прелюдией к ней.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В ДНР перехватили радиопереговоры командиров ВСУ в районе Красноармейска
Вчера, 09:37
"Это философский вопрос, зависит, как на это смотреть. Для меня — да..." — заявил он.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может выйти за рамки противостояния двух стран и привести к Третьей мировой войне, однако Вашингтон не допустит такого сценария.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Европе ужаснулись требованиям Трампа к Украине, сообщили СМИ
Вчера, 16:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВашингтон (штат)Европа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала