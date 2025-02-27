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В МИД прокомментировали экстренные встречи лидеров ЕС и Канады по Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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15:29 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001970106.html
В МИД прокомментировали экстренные встречи лидеров ЕС и Канады по Украине
В МИД прокомментировали экстренные встречи лидеров ЕС и Канады по Украине - РИА Новости, 27.02.2025
В МИД прокомментировали экстренные встречи лидеров ЕС и Канады по Украине
Экстренные заседания лидеров стран Европы и Канады по Украине, которые прошли в Париже, показали наличие серьёзных противоречий в странах Запада, заявила... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:29:00+03:00
2025-02-27T15:29:00+03:00
в мире
украина
париж
канада
мария захарова
эммануэль макрон
нато
евросоюз
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экстренные заседания лидеров стран Европы и Канады по Украине, которые прошли в Париже, показали наличие серьёзных противоречий в странах Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На прошлой неделе два экстренных саммита по Украине прошли в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первая встреча состоялась 17 февраля, на ней присутствовали в том числе лидеры Британии, ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Во второй встрече лидеров 19 февраля приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада. "Для них (стран ЕС - ред.) главный вопрос, что делать в случае отказа США от дальнейшей военной помощи киевскому режиму, и где взять деньги на продолжение ВСУ боевых действий. Вот ровно этим вопросом, а не каким-то другим, была посвящена экстренная встреча в Париже 17 февраля... К ним присоединились и другие представители ЕС, НАТО, но дальше слов не пошло", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что примерно такая же картина наблюдалась на второй "аналогичной сходке", которую 19 февраля спешно созвал Макрон. "Оба мероприятия продемонстрировали наличие серьёзных разногласий в западном лагере, который оказался буквально не готов адекватно реагировать на быстроменяющуюся ситуацию и просто не может выработать единый подход в условиях, когда администрация президента Трампа фактически переложила решение о безопасности Украины на Западную Европу", - пояснила Захарова. Она отметила, что единственное, в чём сошлись союзники по ЕС и НАТО - это необходимость дальнейшей помощи режиму Зеленского без оглядки на американских партнёров, однако источники финансирования определены не были. "Попытки скандинавско-прибалтийских лоббистов сделать это за счёт конфискации замороженных российских активов натолкнулось на жёсткое сопротивление ЕвроГрантов, которые просто испугались предпринимать такой шаг и сами же его объяснили тем, что после этого их никто всерьёз в качестве места расположения собственных активов рассматривать не будет ", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250217/sammit-1999932769.html
https://ria.ru/20250218/makron-2000136221.html
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в мире, украина, париж, канада, мария захарова, эммануэль макрон, нато, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Париж, Канада, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз, Еврокомиссия
В МИД прокомментировали экстренные встречи лидеров ЕС и Канады по Украине

Захарова: саммиты по Украине показали наличие противоречий в странах Запада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Экстренные заседания лидеров стран Европы и Канады по Украине, которые прошли в Париже, показали наличие серьёзных противоречий в странах Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На прошлой неделе два экстренных саммита по Украине прошли в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Первая встреча состоялась 17 февраля, на ней присутствовали в том числе лидеры Британии, ФРГ, Польши, Италии, Дании, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО. Во второй встрече лидеров 19 февраля приняли участие Исландия, Норвегия, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия, а также Канада.
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"Для них (стран ЕС - ред.) главный вопрос, что делать в случае отказа США от дальнейшей военной помощи киевскому режиму, и где взять деньги на продолжение ВСУ боевых действий. Вот ровно этим вопросом, а не каким-то другим, была посвящена экстренная встреча в Париже 17 февраля... К ним присоединились и другие представители ЕС, НАТО, но дальше слов не пошло", - сказала она в ходе брифинга.
Она добавила, что примерно такая же картина наблюдалась на второй "аналогичной сходке", которую 19 февраля спешно созвал Макрон.
«
"Оба мероприятия продемонстрировали наличие серьёзных разногласий в западном лагере, который оказался буквально не готов адекватно реагировать на быстроменяющуюся ситуацию и просто не может выработать единый подход в условиях, когда администрация президента Трампа фактически переложила решение о безопасности Украины на Западную Европу", - пояснила Захарова.
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Она отметила, что единственное, в чём сошлись союзники по ЕС и НАТО - это необходимость дальнейшей помощи режиму Зеленского без оглядки на американских партнёров, однако источники финансирования определены не были.
«
"Попытки скандинавско-прибалтийских лоббистов сделать это за счёт конфискации замороженных российских активов натолкнулось на жёсткое сопротивление ЕвроГрантов, которые просто испугались предпринимать такой шаг и сами же его объяснили тем, что после этого их никто всерьёз в качестве места расположения собственных активов рассматривать не будет ", - заключила Захарова.
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