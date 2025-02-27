Рейтинг@Mail.ru
Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:52 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001956387.html
Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США
Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США - РИА Новости, 27.02.2025
Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США
Правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по недрам, следует из распоряжения... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:52:00+03:00
2025-02-27T14:52:00+03:00
украина
сша
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по недрам, следует из распоряжения главы правительства страны Дениса Шмыгаля. Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о том, что украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины. "Одобрить проект двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Свириденко Юлию... или министра иностранных дел Сибигу Андрея... подписать указанное соглашение", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте Украинского правительства. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_289:0:2040:1313_1920x0_80_0_0_57aecb087dc0e4a80c84f1834cb243fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США

В Киеве уполномочили Сибигу и Свириденко подписать соглашение с США по недрам

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по недрам, следует из распоряжения главы правительства страны Дениса Шмыгаля.
Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о том, что украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины.
"Одобрить проект двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Свириденко Юлию... или министра иностранных дел Сибигу Андрея... подписать указанное соглашение", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте Украинского правительства.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолтц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Шмыгаль раскрыл подробности сделки Украины и США по редким металлам
Вчера, 17:57
 
УкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала