Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США
В Киеве уполномочили Сибигу и Свириденко подписать соглашение с США по недрам
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по недрам, следует из распоряжения главы правительства страны Дениса Шмыгаля.
Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о том, что украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины.
"Одобрить проект двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Свириденко Юлию... или министра иностранных дел Сибигу Андрея... подписать указанное соглашение", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте Украинского правительства.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолтц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".