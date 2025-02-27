https://ria.ru/20250227/ukraina-2001956387.html

Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США

Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США - РИА Новости, 27.02.2025

Киев уполномочил главу МИД и министра экономики подписать соглашение с США

Правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по недрам, следует из распоряжения... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:52:00+03:00

2025-02-27T14:52:00+03:00

2025-02-27T14:52:00+03:00

украина

сша

киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство Украины уполномочило главу МИД Андрея Сибигу или министра экономики Юлию Свириденко подписать соглашение с США по недрам, следует из распоряжения главы правительства страны Дениса Шмыгаля. Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что США до сих пор не согласовали с Украиной сделку по минеральным ресурсам, работа над ней все еще продолжается. Как сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация Трампа надеется, что документ по минеральным ресурсам с Украиной будет подписан на этой неделе. В свою очередь украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина и США фактически выработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам, оно предусматривает создание общего инвестиционного фонда и использование только будущих разработок. Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал о том, что украинский кабмин одобрил соглашение с США о совместном инвестиционном фонде восстановления Украины. "Одобрить проект двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления. Уполномочить первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Свириденко Юлию... или министра иностранных дел Сибигу Андрея... подписать указанное соглашение", - следует из распоряжения, опубликованного на сайте Украинского правительства. Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолтц заявил в четверг, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".

https://ria.ru/20250226/ukraina-2001785095.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, в мире