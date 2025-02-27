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Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025
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14:37 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001951247.html
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США - РИА Новости, 27.02.2025
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США
Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:37:00+03:00
2025-02-27T14:37:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
денис шмыгаль
владимир зеленский
ирина фриз
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о соглашении с США по редкоземельным металлам, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале. Накануне Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. Депутат Рады Ирина Фриз ранее заявила, что парламент уже два дня подряд требует проведение заседания и объяснений от премьер-министра Украины по поводу соглашения с США о редкоземельных металлах, отметив, что Рада была фактически отстранена от работы над документом. "Мое предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов... 138. Это просто какой-то позор... Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ, и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", - написал Железняк. Он добавил, что также поднимал вопрос о заслушивании в пятницу докладов других министров по этому же соглашению. "Ставили мое предложение на голосование хотя бы заслушать (министра экономики Юлию - ред.) Свириденко и (вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу - ред.) Стефанишину по этому вопросу завтра. Тоже слуги (партия "Слуга народа" - ред.) не поддержали – 125 голосов", - добавил Железняк. Одной из аргументаций провала голосования, продолжает депутат, являлось то, что оба чиновника находятся в США, однако позднее стало известно, что только Стефанишина пребывает за пределами Украины. Украинское издание "Европейская правда" в среду опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. Согласно информации, полученной от источников издания, не исключается вероятность внесения "точечных изменений", касающихся уполномоченных ставить подписи. В проекте договора говорится, что договоренность о создании совместного фонда станет ключевым элементом в построении системы "экономической безопасности и установления длительного мира". Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе.
https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
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в мире, украина, сша, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, ирина фриз, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Украина, США, Киев, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Ирина Фриз, Верховная Рада Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
Рада провалила голосование о вызове премьера с докладом о соглашении с США

Железняк: Рада не набрала голосов для вызова Шмыгаля насчет соглашения с США

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины на заседании в четверг не набрала необходимое количество голосов для вызова в парламент премьер-министра Дениса Шмыгаля с докладом о соглашении с США по редкоземельным металлам, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк в Telegram-канале.
Накануне Владимир Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. Депутат Рады Ирина Фриз ранее заявила, что парламент уже два дня подряд требует проведение заседания и объяснений от премьер-министра Украины по поводу соглашения с США о редкоземельных металлах, отметив, что Рада была фактически отстранена от работы над документом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Раскрыты секретные детали "редкоземельного соглашения" США и Украины
08:00
"Мое предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов... 138. Это просто какой-то позор... Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ, и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", - написал Железняк.
«
Он добавил, что также поднимал вопрос о заслушивании в пятницу докладов других министров по этому же соглашению. "Ставили мое предложение на голосование хотя бы заслушать (министра экономики Юлию - ред.) Свириденко и (вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу - ред.) Стефанишину по этому вопросу завтра. Тоже слуги (партия "Слуга народа" - ред.) не поддержали – 125 голосов", - добавил Железняк.
Одной из аргументаций провала голосования, продолжает депутат, являлось то, что оба чиновника находятся в США, однако позднее стало известно, что только Стефанишина пребывает за пределами Украины.
Украинское издание "Европейская правда" в среду опубликовало полный текст соглашения о природных ресурсах, которое планируют подписать Киев и Вашингтон. Согласно информации, полученной от источников издания, не исключается вероятность внесения "точечных изменений", касающихся уполномоченных ставить подписи. В проекте договора говорится, что договоренность о создании совместного фонда станет ключевым элементом в построении системы "экономической безопасности и установления длительного мира". Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, администрация президента США Дональда Трампа надеется, что сделка по минеральным ресурсам с Украиной будет подписана на этой неделе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу
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В миреУкраинаСШАКиевДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийИрина ФризВерховная Рада УкраиныМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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