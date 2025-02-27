В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года
Минфин Украины заявил о 118 миллиардов долларов международной помощи за три года
флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 118 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины за три последних года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в ноябре 2024 года сообщал, что в бюджет Украины с февраля 2022 года поступило более 100 миллиардов долларов международной помощи.
"С февраля 2022 года Украина получила более 118 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки от ключевых партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
По информации ведомства, в прошлом году в бюджет Украины поступило 41,7 миллиарда долларов международной помощи. "Потребность в международном финансировании в 2025 году остается значительной и составляет 39,3 миллиарда долларов", - добавили в министерстве.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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