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В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года - РИА Новости, 27.02.2025
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14:03 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001940247.html
В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года
В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года - РИА Новости, 27.02.2025
В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года
Более 118 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины за три последних года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:03:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 118 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины за три последних года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в ноябре 2024 года сообщал, что в бюджет Украины с февраля 2022 года поступило более 100 миллиардов долларов международной помощи. "С февраля 2022 года Украина получила более 118 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки от ключевых партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. По информации ведомства, в прошлом году в бюджет Украины поступило 41,7 миллиарда долларов международной помощи. "Потребность в международном финансировании в 2025 году остается значительной и составляет 39,3 миллиарда долларов", - добавили в министерстве. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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украина, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, мвф, в мире
Украина, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, МВФ, В мире
В минфине Украины раскрыли размеры международной помощи за три года

Минфин Украины заявил о 118 миллиардов долларов международной помощи за три года

© Fotolia / dmitrydesignerфлаг Украины
флаг Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Fotolia / dmitrydesigner
флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 118 миллиардов долларов международной помощи поступило в бюджет Украины за три последних года, сообщили в четверг в министерстве финансов страны.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в ноябре 2024 года сообщал, что в бюджет Украины с февраля 2022 года поступило более 100 миллиардов долларов международной помощи.
"С февраля 2022 года Украина получила более 118 миллиардов долларов прямой бюджетной поддержки от ключевых партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина.
По информации ведомства, в прошлом году в бюджет Украины поступило 41,7 миллиарда долларов международной помощи. "Потребность в международном финансировании в 2025 году остается значительной и составляет 39,3 миллиарда долларов", - добавили в министерстве.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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