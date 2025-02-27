https://ria.ru/20250227/ukraina-2001904204.html
Минкульт Украины прекратит выпускать за границу журналистов
Минкульт Украины прекратит выпускать за границу журналистов - РИА Новости, 27.02.2025
Минкульт Украины прекратит выпускать за границу журналистов
Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что с 3 марта перестанет выдавать разрешения на выезд за границу журналистам и деятелям... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:53:00+03:00
2025-02-27T11:53:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что с 3 марта перестанет выдавать разрешения на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются. "Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись на Украину в установленные сроки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минкультуры. Министерство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось. Как утверждается, предложенный проект изменений регулирует вопросы требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения. "В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - подчеркнули в ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250123/ukraina-1995208535.html
https://ria.ru/20241129/zelenskiy-1986350333.html
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Минкульт Украины прекратит выпускать за границу журналистов
Минкульт Украины прекратит выпускать за границу журналистов и деятелей искусства
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины заявило, что с 3 марта перестанет выдавать разрешения на выезд за границу журналистам и деятелям искусств из-за того, что многие из них не возвращаются.
"Из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение государственной пограничной службы для временного выезда за границу по письму содействия от министерства, не вернулись на Украину
в установленные сроки", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минкультуры.
Министерство заявляет, что еще с конца 2022 года видело проблему и просило кабинет министров ее решить, внеся изменения в свое постановление, но этого не случилось. Как утверждается, предложенный проект изменений регулирует вопросы требований для принятия решения министерством о предоставлении письма содействия мужчинам призывного возраста, которые работают в сфере культуры, информационной безопасности, стратегических коммуникаций и линейных аудиовизуальных медиа для их временного выезда за границу в период военного положения.
"В связи с этим с 3 марта 2025 года и до нормативно-правового урегулирования этого вопроса министерство приостанавливает выдачу писем содействия в государственную пограничную службу Украины относительно выезда указанной категории лиц за пределы государственной границы", - подчеркнули в ведомстве.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.