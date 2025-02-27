https://ria.ru/20250227/ukraina-2001891777.html
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:55:00+03:00
2025-02-27T10:55:00+03:00
2025-02-27T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. "ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине", - написал Кошта в приглашении. Он также сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине
Кошта: ЕС готов участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине