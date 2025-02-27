https://ria.ru/20250227/ukraina-2001891777.html

В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине

В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине - РИА Новости, 27.02.2025

В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:55:00+03:00

2025-02-27T10:55:00+03:00

2025-02-27T10:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. "ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине", - написал Кошта в приглашении. Он также сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, антониу кошта, владимир зеленский, евросоюз, евросовет