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В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001891777.html
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине - РИА Новости, 27.02.2025
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:55:00+03:00
2025-02-27T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
антониу кошта
владимир зеленский
евросоюз
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине. "ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине", - написал Кошта в приглашении. Он также сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
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в мире, европа, украина, антониу кошта, владимир зеленский, евросоюз, евросовет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Евросоюз, Евросовет
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине

Кошта: ЕС готов участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и ЕС в Брюсселе
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта в приглашении лидерам ЕС на специальный саммит 6 марта заявил, что Европа готова участвовать в гарантиях соблюдения мира на Украине.
"ЕС и его государства-члены готовы взять на себя большую ответственность за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения прочного мира в Украине", - написал Кошта в приглашении.
Он также сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвросовет
 
 
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