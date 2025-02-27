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На Украине будут блокировать российскую музыку - РИА Новости, 27.02.2025
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10:21 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001882787.html
На Украине будут блокировать российскую музыку
На Украине будут блокировать российскую музыку - РИА Новости, 27.02.2025
На Украине будут блокировать российскую музыку
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:21:00+03:00
2025-02-27T10:21:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране, сообщает украинский телеканал "Эспрессо" со ссылкой на министерство образования. На сайте украинского правительства 17 февраля была опубликована петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. За три дня она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автор петиции писал, что русскоязычная музыка якобы "может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а прослушивание русскоязычной музыки финансирует Россию. "На Украине будут блокировать российскую музыку, будет заниматься этим нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Эспрессо". После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
На Украине будут блокировать российскую музыку

На Украине нацсовет по ТВ и радиовещанию будет блокировать российскую музыку

© Fotolia / dmitrydesignerДом Правительства Украины
Дом Правительства Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Fotolia / dmitrydesigner
Дом Правительства Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины наделили полномочиями по блокировке российской музыки в стране, сообщает украинский телеканал "Эспрессо" со ссылкой на министерство образования.
На сайте украинского правительства 17 февраля была опубликована петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах. За три дня она набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Автор петиции писал, что русскоязычная музыка якобы "может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине", а прослушивание русскоязычной музыки финансирует Россию.
"На Украине будут блокировать российскую музыку, будет заниматься этим нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Эспрессо".
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языках стран Европейского союза.
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