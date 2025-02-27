https://ria.ru/20250227/ukraina-2001862240.html

В Херсонской области заявили о повреждении инфраструктуры

В Херсонской области заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 27.02.2025

В Херсонской области заявили о повреждении инфраструктуры

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о повреждении критической инфраструктуры... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:57:00+03:00

2025-02-27T08:57:00+03:00

2025-02-27T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в четверг о повреждении критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. Прокудин в своем Telegram-канале сообщил, что в течение минувших суток под ударом оказалась критическая инфраструктура в регионе. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2000980470.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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в мире, херсонская область , россия, днепр (город), вооруженные силы украины