https://ria.ru/20250227/ukraina-2001851565.html

Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев, заявили в Турции

Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев, заявили в Турции - РИА Новости, 27.02.2025

Запад понимает, что на Украине проиграет не только Киев, заявили в Турции

Запад понимает, что поражение на украинском фронте будет неудачей не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:38:00+03:00

2025-02-27T05:38:00+03:00

2025-02-27T09:57:00+03:00

украина

киев

россия

сергей лавров

нато

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АНКАРА, 27 фев — РИА Новости. Запад понимает, что поражение на украинском фронте будет неудачей не только Киева, но и Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. "Ситуация на Украине также значительно ухудшилась на местах. В то же время руководство и легитимность Зеленского были поставлены под сомнение, а массовая коррупция, которая была разоблачена, усугубила ситуацию. Однако, несмотря на все это, помощь западных стран все еще продолжается. Сегодня весь мир знает, что Киев поддерживается западными деньгами, западным оружием, западной разведкой и западными советниками. Россия воюет не только с Украиной, но и с Западом. Поэтому поражение на Украине было бы правильнее определить не только как поражение Киева, но и как поражение Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона", — сказал собеседник агентства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250224/zelenskiy-2001190935.html

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киев

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украина, киев, россия, сергей лавров, нато