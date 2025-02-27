https://ria.ru/20250227/ukraina-2001848978.html

Кандидат в президенты Польши унизил во Львове Украину

Кандидат в президенты Польши унизил во Львове Украину - РИА Новости, 27.02.2025

Кандидат в президенты Польши унизил во Львове Украину

Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, находясь во Львове, раскритиковал решение местных... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T04:24:00+03:00

2025-02-27T04:24:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен, находясь во Львове, раскритиковал решение местных властей восстановить музей Романа Шухевича на счет выделенных Варшавой средств, передает Konfederacja.pl.На опубликованной в Сети записи политик раскритиковал решение львовских властей восстановить музей имени Романа Шухевича за счет средств, выделенных, по его словам, Польшей на восстановление города. Ментцен также напомнил, что Шухевич был ответственным за Волынскую резню и смерть ста тысяч поляков."И вот во время войны 1 января 2024 года этот музей был разрушен <…>, и теперь польское правительство направляет Украине деньги на восстановление Львова. А что украинцы восстанавливают во Львове? Памятник преступлению, в результате которого погибло 100 тысяч человек. Поляки", — сказал политик.Ранее Ментцен опубликовал видео, на котором призвал покончить с культом Степана Бандеры на Украине.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001815971.html

https://ria.ru/20241004/polsha-1976332447.html

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