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Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
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20:43 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/udar-2002058164.html
Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа
Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа - РИА Новости, 27.02.2025
Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа
Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал навредить американскому лидеру Дональду Трампу, его слова приводит телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:43:00+03:00
2025-02-27T20:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал навредить американскому лидеру Дональду Трампу, его слова приводит телеканал BFMTV."Дональд Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. &lt;...&gt; Мы — европейцы и французы — должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный", — сказал он.По мнению политика, президент США потребовал украинские редкоземельные металлы в недопустимой форме, в связи с чем Европа должна нанести ущерб экономике США.В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html
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в мире, сша, украина, франция, франсуа олланд, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Франция, Франсуа Олланд, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа

Экс-президент Франции Олланд призвал ЕС нанести удар по кошельку Трампа

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал навредить американскому лидеру Дональду Трампу, его слова приводит телеканал BFMTV.
"Дональд Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. <...> Мы — европейцы и французы — должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Британии раскрыли, какой сюрприз Украина приготовила Трампу вместо сделки
Вчера, 20:08
По мнению политика, президент США потребовал украинские редкоземельные металлы в недопустимой форме, в связи с чем Европа должна нанести ущерб экономике США.
В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.
Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Макрон уговорил Трампа встретиться с Зеленским, пишут СМИ
Вчера, 17:38
 
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