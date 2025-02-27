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Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа

Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа - РИА Новости, 27.02.2025

Бывший президент Франции выступил с дерзким заявлением в адрес Трампа

Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал навредить американскому лидеру Дональду Трампу, его слова приводит телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.02.2025

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Экс-президент Франции Франсуа Олланд призвал навредить американскому лидеру Дональду Трампу, его слова приводит телеканал BFMTV."Дональд Трамп реагирует только на кошелек, на деньги. <...> Мы — европейцы и французы — должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный", — сказал он.По мнению политика, президент США потребовал украинские редкоземельные металлы в недопустимой форме, в связи с чем Европа должна нанести ущерб экономике США.В понедельник Макрон встретился с Трампом в Белом доме. По итогам переговоров с американским лидером президент Франции заявлял, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву, а также утверждал, что смог заручиться поддержкой Трампа в плане тех гарантий безопасности, которые Европа намерена обеспечить Украине.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения, касающегося природных ресурсов Украины, включая редкоземельные металлы.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США, которые отказались от требования возместить таким путем 500 миллиардов долларов.Ранее Зеленский заявил, что соглашение по редкоземельным металлам между США и Украиной является рамочным, не требующим ратификации, за ним последует подписание соглашения о создании инвестиционного фонда. По данным журнала Ecinomist, в новом соглашении нечетко прописаны условия распоряжения ресурсами Украины, они должны быть конкретизированы в последующем соглашении.

https://ria.ru/20250227/sdelka-2002055834.html

https://ria.ru/20250227/vizit-2002008852.html

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