https://ria.ru/20250227/tver-2001851396.html

Родственники погибших при пожаре в тверском НИИ взыскивают моральный вред

Родственники погибших при пожаре в тверском НИИ взыскивают моральный вред - РИА Новости, 27.02.2025

Родственники погибших при пожаре в тверском НИИ взыскивают моральный вред

Родственники погибших при пожаре в тверском оборонном НИИ, произошедшем в 2022 году и унесшем жизни 23 человек, взыскивают моральный вред через суд, следует из... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:31:00+03:00

2025-02-27T05:31:00+03:00

2025-02-27T05:31:00+03:00

происшествия

тверь

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воздушно-космические силы россии

тверской областной суд

министерство обороны рф (минобороны рф)

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РЯЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Родственники погибших при пожаре в тверском оборонном НИИ, произошедшем в 2022 году и унесшем жизни 23 человек, взыскивают моральный вред через суд, следует из материалов дел суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Огонь вспыхнул 21 апреля 2022 года в ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил" Минобороны России (ЦНИИ ВКС) в Твери. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров. В 2023 году в суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела военно-научной информации ЦНИИ ВКС. Как указано в материалах дела, подполковник запаса включил в сеть чашку-кипятильник, необорудованный автоматическим выключателем, и ушел из кабинета, заперев дверь. В результате пожара погибли 23 человека, следует из материалов дела. Решение суд принял в октябре прошлого года. Согласно приговору, действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Суд учел ряд смягчающих обстоятельств, пришел к выводу, что исправление осужденного возможно без реального отбывания наказания, и назначил 2 года условно с испытательным сроком на 2 года. По данным сайта районного суда Твери, в 2023-2024 годах поступило как минимум два иска, связанных с компенсациями морального вреда, где в ответчиках указан ЦНИИ ВКС. Так, решением от 30 мая прошлого года суд взыскал компенсацию морального вреда по 2 миллиона рублей в пользу супруги и отца погибшего при пожаре. Тверской областной суд оставил его без изменения, в настоящее время оспаривается ответчиком во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Аналогичное решение принято 18 декабря прошлого года в отношении вдовы и сына еще одного погибшего при пожаре. Как указано в решении, представитель ответчика ЦНИИ ВКС просила учесть, что учреждение "после произошедшего несчастного случая произвело выплаты всем, кто пострадал в пожаре, и родственникам погибших, независимо от наличия трудовых отношений с институтом". В частности, одному из истцов по этому делу произведена выплата 200 тысяч рублей и оплачены услуги по организации похорон – 99400 рублей. Сейчас ответчик обжалует это решение в Тверском областном суде.

https://ria.ru/20250116/sud-1993979480.html

https://ria.ru/20250127/khischenie-1995712436.html

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происшествия, тверь, россия, воздушно-космические силы россии, тверской областной суд, министерство обороны рф (минобороны рф)