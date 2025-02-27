https://ria.ru/20250227/turtsiya-2001838050.html

Глава МИД Турции назвал предложение Трампа по Газе "затмением разума"

Глава МИД Турции назвал предложение Трампа по Газе "затмением разума" - РИА Новости, 27.02.2025

Глава МИД Турции назвал предложение Трампа по Газе "затмением разума"

Турция не может принять предложение президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы, это "затмение разума", считает глава турецкого МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:06:00+03:00

2025-02-27T01:06:00+03:00

2025-02-27T01:06:00+03:00

в мире

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хакан фидан

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция не может принять предложение президента США Дональда Трампа по переселению жителей Газы, это "затмение разума", считает глава турецкого МИД Хакан Фидан. Ранее Трамп заявил, что США "возьмут под контроль" сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой под снос и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. "Конечно, это неприемлемое предложение. Его не следует воспринимать слишком серьезно. Наша позиция здесь ясна. Мы не можем принять такое предложение. Отношение Египта понятно. Отношение Иордании понятно. Отношение стран Персидского залива понятно. Отношение арабских стран, исламского мира понятно. Мира в целом, Европейского союза. Другими словами, в мире есть, наверное, две страны, которые защищают это (предложение). Одна - Америка, другая - Израиль. Кроме того, весь остальной мир против этого. Это затмение разума", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.

https://ria.ru/20250209/erdogan-1998310486.html

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в мире, сша, иордания, египет, дональд трамп, хакан фидан, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году