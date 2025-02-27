https://ria.ru/20250227/turtsiya-2001837839.html

Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан

Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан - РИА Новости, 27.02.2025

Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан

Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль для урегулирования ситуации в Газе, есть опасения возобновления конфликта, заявил глава МИД Хакан... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T01:03:00+03:00

2025-02-27T01:03:00+03:00

2025-02-27T01:03:00+03:00

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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль для урегулирования ситуации в Газе, есть опасения возобновления конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан. "... Есть опасения, что (Биньямин, премьер Израиля) Нетаньяху снова начнет войну, как только возьмет всех заложников. Конечно, угроза и террор, которые эта проблема создает в регионе, оказывают большое влияние. Нам необходимо решить ее как можно скорее. Поэтому международное сообщество, в частности Америка, Европа, постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, должны оказать необходимое давление на Израиль", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic. По его словам, "проводимая Израилем политика геноцида" не только наносит огромный ущерб региону, не только травмирует психологию народов региона, но и делает и без того хрупкую структуру международной системы "еще более хрупкой". "Это невероятно ослабляет веру всех стран в международную систему. Мы движемся к тому моменту, когда каждый будет чувствовать необходимость защищать себя все больше и больше, прокладывая путь к возможным войнам и конфликтам. Это плохо для человечества. Это необходимо остановить", - сказал Фидан. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена. ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения. В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры". В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.

https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html

https://ria.ru/20250119/gaza-1994442046.html

https://ria.ru/20250226/gaza-2001795226.html

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