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Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан - РИА Новости, 27.02.2025
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01:03 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/turtsiya-2001837839.html
Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан
Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан - РИА Новости, 27.02.2025
Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан
Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль для урегулирования ситуации в Газе, есть опасения возобновления конфликта, заявил глава МИД Хакан... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T01:03:00+03:00
2025-02-27T01:03:00+03:00
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль для урегулирования ситуации в Газе, есть опасения возобновления конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан. "... Есть опасения, что (Биньямин, премьер Израиля) Нетаньяху снова начнет войну, как только возьмет всех заложников. Конечно, угроза и террор, которые эта проблема создает в регионе, оказывают большое влияние. Нам необходимо решить ее как можно скорее. Поэтому международное сообщество, в частности Америка, Европа, постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, должны оказать необходимое давление на Израиль", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic. По его словам, "проводимая Израилем политика геноцида" не только наносит огромный ущерб региону, не только травмирует психологию народов региона, но и делает и без того хрупкую структуру международной системы "еще более хрупкой". "Это невероятно ослабляет веру всех стран в международную систему. Мы движемся к тому моменту, когда каждый будет чувствовать необходимость защищать себя все больше и больше, прокладывая путь к возможным войнам и конфликтам. Это плохо для человечества. Это необходимо остановить", - сказал Фидан. Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена. ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения. В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры". В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
https://ria.ru/20250213/erdogan-1999161671.html
https://ria.ru/20250119/gaza-1994442046.html
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в мире, израиль, россия, китай, хакан фидан, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Китай, Хакан Фидан, ХАМАС, ООН
Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан

Фидан: Турция рассчитывает на давление России и Китая для урегулирования в Газе

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль для урегулирования ситуации в Газе, есть опасения возобновления конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"... Есть опасения, что (Биньямин, премьер Израиля) Нетаньяху снова начнет войну, как только возьмет всех заложников. Конечно, угроза и террор, которые эта проблема создает в регионе, оказывают большое влияние. Нам необходимо решить ее как можно скорее. Поэтому международное сообщество, в частности Америка, Европа, постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, должны оказать необходимое давление на Израиль", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Эрдоган заявил, что Газа снова втянута в кровь и слезы
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По его словам, "проводимая Израилем политика геноцида" не только наносит огромный ущерб региону, не только травмирует психологию народов региона, но и делает и без того хрупкую структуру международной системы "еще более хрупкой".
"Это невероятно ослабляет веру всех стран в международную систему. Мы движемся к тому моменту, когда каждый будет чувствовать необходимость защищать себя все больше и больше, прокладывая путь к возможным войнам и конфликтам. Это плохо для человечества. Это необходимо остановить", - сказал Фидан.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена.
ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения.
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В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".
В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
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