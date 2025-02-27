Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль, заявил Фидан
Фидан: Турция рассчитывает на давление России и Китая для урегулирования в Газе
© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииХакан Фидан
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Хакан Фидан. Архивное фото
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АНКАРА, 27 фев – РИА Новости. Турция рассчитывает на давление России и Китая на Израиль для урегулирования ситуации в Газе, есть опасения возобновления конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан.
"... Есть опасения, что (Биньямин, премьер Израиля) Нетаньяху снова начнет войну, как только возьмет всех заложников. Конечно, угроза и террор, которые эта проблема создает в регионе, оказывают большое влияние. Нам необходимо решить ее как можно скорее. Поэтому международное сообщество, в частности Америка, Европа, постоянные члены Совета Безопасности ООН, Россия и Китай, должны оказать необходимое давление на Израиль", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства в интервью Al Jazeera Arabic.
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По его словам, "проводимая Израилем политика геноцида" не только наносит огромный ущерб региону, не только травмирует психологию народов региона, но и делает и без того хрупкую структуру международной системы "еще более хрупкой".
"Это невероятно ослабляет веру всех стран в международную систему. Мы движемся к тому моменту, когда каждый будет чувствовать необходимость защищать себя все больше и больше, прокладывая путь к возможным войнам и конфликтам. Это плохо для человечества. Это необходимо остановить", - сказал Фидан.
Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что передаст Израилю тела четырех заложников в среду вечером и опубликовало их имена.
ХАМАС 22 февраля в рамках сделки с Израилем освободило последних шестерых заложников, которых предполагалось отпустить в рамках первого этапа соглашения.
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В обмен на заложников Израиль должен был выпустить из тюрем 600 палестинских заключенных, включая террористов с пожизненными сроками. Однако процесс освобождения заключенных был приостановлен, так как Израиль выразил возмущение и потребовал от ХАМАС отказаться от проведения унизительных пропагандистских церемоний, когда освобождаемых заложников выводят на сцены, заставляют говорить в микрофон слова благодарности и вручают им "памятные сувениры".
В Газе, по официальным данным, осталось 63 израильских заложника. Порядка половина из них признаны погибшими. За последние пять недель палестинские группировки выпустили 30 заложников и выдали тела четверых погибших. В обмен на них Израиль отпустил свыше тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.