https://ria.ru/20250227/tseny-2002011543.html

Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен

Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен - РИА Новости, 27.02.2025

Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен

Больше 300 магазинов в Калининградской области подписали соглашение о сдерживании роста цен, в четверг к соглашению присоединилась еще одна крупная торговая... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:47:00+03:00

2025-02-27T17:47:00+03:00

2025-02-27T17:52:00+03:00

экономика

калининградская область

алексей беспрозванных

россия

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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Больше 300 магазинов в Калининградской области подписали соглашение о сдерживании роста цен, в четверг к соглашению присоединилась еще одна крупная торговая сеть Spar, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале."Ещё одна крупная торговая сеть присоединилась к соглашению о сдерживании роста цен. Зафиксировали со Spar договорённости: не превышать 10% наценки в стоимости товаров, которые мы определили", написал Беспрозванных.Глава региона уточнил, что пул участников соглашения составляет уже пять торговых сетей и 10 товаропроизводителей. "К 200 магазинами прибавилось ещё 105. Уверен, эти цифры будут расти. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эта работа была системной и приносила постоянные результаты. Будем контролировать", - добавил Беспрозванных. Соглашение о стабилизации цен на продовольственные товары с торговыми сетями и местными производителями, губернатор Калининградской области подписал 30 января. Определен перечень из 26 продовольственных товаров. Установлены несколько видов предельных наценок. К закупочным ценам местных производителей в размере не более 10%, к закупочным ценам на товары, поставляемые из других регионов или из других стран, где включены затраты на логистику - не более 15% и для производителей ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%. По сообщению пресс-службы правительства региона, действие соглашения определено до 6 мая 2026 года. Срок исполнения обязательств для торговых сетей и производителей не менее трех месяцев. Условия предусматривают добровольное решение участников как присоединиться, так и выйти из соглашения.

https://ria.ru/20241212/sotskarty-1988851965.html

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экономика, калининградская область, алексей беспрозванных, россия