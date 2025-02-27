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Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен - РИА Новости, 27.02.2025
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17:47 27.02.2025 (обновлено: 17:52 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tseny-2002011543.html
Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен
Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен - РИА Новости, 27.02.2025
Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен
Больше 300 магазинов в Калининградской области подписали соглашение о сдерживании роста цен, в четверг к соглашению присоединилась еще одна крупная торговая... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:47:00+03:00
2025-02-27T17:52:00+03:00
экономика
калининградская область
алексей беспрозванных
россия
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Больше 300 магазинов в Калининградской области подписали соглашение о сдерживании роста цен, в четверг к соглашению присоединилась еще одна крупная торговая сеть Spar, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале."Ещё одна крупная торговая сеть присоединилась к соглашению о сдерживании роста цен. Зафиксировали со Spar договорённости: не превышать 10% наценки в стоимости товаров, которые мы определили", написал Беспрозванных.Глава региона уточнил, что пул участников соглашения составляет уже пять торговых сетей и 10 товаропроизводителей. "К 200 магазинами прибавилось ещё 105. Уверен, эти цифры будут расти. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эта работа была системной и приносила постоянные результаты. Будем контролировать", - добавил Беспрозванных. Соглашение о стабилизации цен на продовольственные товары с торговыми сетями и местными производителями, губернатор Калининградской области подписал 30 января. Определен перечень из 26 продовольственных товаров. Установлены несколько видов предельных наценок. К закупочным ценам местных производителей в размере не более 10%, к закупочным ценам на товары, поставляемые из других регионов или из других стран, где включены затраты на логистику - не более 15% и для производителей ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%. По сообщению пресс-службы правительства региона, действие соглашения определено до 6 мая 2026 года. Срок исполнения обязательств для торговых сетей и производителей не менее трех месяцев. Условия предусматривают добровольное решение участников как присоединиться, так и выйти из соглашения.
https://ria.ru/20241212/sotskarty-1988851965.html
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экономика, калининградская область, алексей беспрозванных, россия
Экономика, Калининградская область, Алексей Беспрозванных, Россия
Калининградские магазины подписали соглашение о сдерживании роста цен

В Калининграде более 300 магазинов подписали соглашение о сдерживании роста цен

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкВид на Калининград
Вид на Калининград - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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КАЛИНИНГРАД, 27 фев - РИА Новости. Больше 300 магазинов в Калининградской области подписали соглашение о сдерживании роста цен, в четверг к соглашению присоединилась еще одна крупная торговая сеть Spar, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
«
"Ещё одна крупная торговая сеть присоединилась к соглашению о сдерживании роста цен. Зафиксировали со Spar договорённости: не превышать 10% наценки в стоимости товаров, которые мы определили", написал Беспрозванных.
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Глава региона уточнил, что пул участников соглашения составляет уже пять торговых сетей и 10 товаропроизводителей.
«
"К 200 магазинами прибавилось ещё 105. Уверен, эти цифры будут расти. Со своей стороны мы сделаем всё, чтобы эта работа была системной и приносила постоянные результаты. Будем контролировать", - добавил Беспрозванных.
Соглашение о стабилизации цен на продовольственные товары с торговыми сетями и местными производителями, губернатор Калининградской области подписал 30 января.
Определен перечень из 26 продовольственных товаров. Установлены несколько видов предельных наценок. К закупочным ценам местных производителей в размере не более 10%, к закупочным ценам на товары, поставляемые из других регионов или из других стран, где включены затраты на логистику - не более 15% и для производителей ограничение прибыли в структуре отпускной цены не более 10%.
По сообщению пресс-службы правительства региона, действие соглашения определено до 6 мая 2026 года. Срок исполнения обязательств для торговых сетей и производителей не менее трех месяцев. Условия предусматривают добровольное решение участников как присоединиться, так и выйти из соглашения.
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ЭкономикаКалининградская областьАлексей БеспрозванныхРоссия
 
 
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