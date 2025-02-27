https://ria.ru/20250227/tsb-2001894449.html
ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов
ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов - РИА Новости, 27.02.2025
ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов
ЦБ РФ в отдельных случаях готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:08:00+03:00
2025-02-27T11:08:00+03:00
2025-02-27T11:09:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в отдельных случаях готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "Есть вопросы, будем ли мы давать послабления при реструктуризации кредитов. Мы готовы будем на это пойти, но только в отдельных случаях. Во-первых, это не должен быть старый проблемный кредит, которой уже давно тянется как проблемный. Тут риски должны быть уже покрыты резервами. Во-вторых, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое, по нашей оценке, на горизонте трех лет, улучшение ее финансового положения", - сказала она. "Но если план окажется нереалистичным или не будет выполняться, то потребуется досоздание резервов. Очень важно не запускать проблему, вовремя ее обсудить с заемщиком, чтобы не допускать длительных просрочек на момент обращения за реструктуризацией. Если эти условия выполняются, то создание более высоких резервов может и не потребоваться", - добавила глава ЦБ.
https://ria.ru/20250227/nabiullina-2001894094.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов
ЦБ готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации кредитов