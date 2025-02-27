https://ria.ru/20250227/tsb-2001894449.html

ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов

ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов - РИА Новости, 27.02.2025

ЦБ готов давать банкам послабления при реструктуризации проблемных кредитов

ЦБ РФ в отдельных случаях готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:08:00+03:00

2025-02-27T11:08:00+03:00

2025-02-27T11:09:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. ЦБ РФ в отдельных случаях готов давать банкам послабления по резервам при реструктуризации проблемных кредитов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "Есть вопросы, будем ли мы давать послабления при реструктуризации кредитов. Мы готовы будем на это пойти, но только в отдельных случаях. Во-первых, это не должен быть старый проблемный кредит, которой уже давно тянется как проблемный. Тут риски должны быть уже покрыты резервами. Во-вторых, у компании должен быть реалистичный бизнес-план, который показывает устойчивое и достаточно быстрое, по нашей оценке, на горизонте трех лет, улучшение ее финансового положения", - сказала она. "Но если план окажется нереалистичным или не будет выполняться, то потребуется досоздание резервов. Очень важно не запускать проблему, вовремя ее обсудить с заемщиком, чтобы не допускать длительных просрочек на момент обращения за реструктуризацией. Если эти условия выполняются, то создание более высоких резервов может и не потребоваться", - добавила глава ЦБ.

https://ria.ru/20250227/nabiullina-2001894094.html

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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)