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ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности - РИА Новости, 27.02.2025
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11:04 27.02.2025 (обновлено: 11:05 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tsb-2001893644.html
ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности
ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности - РИА Новости, 27.02.2025
ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности
Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:04:00+03:00
2025-02-27T11:05:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "Обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам, а мы были вынуждены сдвинуть график выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Хочу сказать, что больше таких скидок не будет", - сказала она. Набиуллина отметила ожидания ЦБ РФ, что банки ответственно подойдут к повышению структуры своих балансов, чтобы плавно перейти на новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. "Он будет менее строгий, но все равно потребует наличия буфера высоколиквидных активов", - заключила она.
https://ria.ru/20250220/nabiullina-2000538082.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности

Набиуллина: ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Банк России больше не предоставит скидок банкам по нормативу краткосрочной ликвидности, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"Обострившаяся конкуренция за ликвидность спровоцировала дополнительный рост ставок по депозитам, а мы были вынуждены сдвинуть график выполнения норматива краткосрочной ликвидности. Хочу сказать, что больше таких скидок не будет", - сказала она.
Набиуллина отметила ожидания ЦБ РФ, что банки ответственно подойдут к повышению структуры своих балансов, чтобы плавно перейти на новый национальный норматив краткосрочной ликвидности. "Он будет менее строгий, но все равно потребует наличия буфера высоколиквидных активов", - заключила она.
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