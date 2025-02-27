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Глава МИД Эстонии пригрозил Трампу "козырем", который есть у ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 27.02.2025 (обновлено: 14:00 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tsakhkna-2001875684.html
Глава МИД Эстонии пригрозил Трампу "козырем", который есть у ЕС
Глава МИД Эстонии пригрозил Трампу "козырем", который есть у ЕС - РИА Новости, 27.02.2025
Глава МИД Эстонии пригрозил Трампу "козырем", который есть у ЕС
Они (Россия. — Прим. ред.) хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то и другое находится РИА Новости, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна напомнил США, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. Об этом он заявил в интервью RND."Они (Россия. — Прим. ред.) хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", — заявил он. Цахкна попытался пригрозить, что если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров.Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине. Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно называли блокировку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и на государственные. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию, у нее тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
https://ria.ru/20250227/makron-2001859503.html
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в мире, россия, украина, москва, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Евросоюз, США
Глава МИД Эстонии пригрозил Трампу "козырем", который есть у ЕС

Глава МИД Эстонии Цахкна напомнил США, что замороженные активы РФ находятся в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна напомнил США, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. Об этом он заявил в интервью RND.

"Они (Россия. — Прим. ред.) хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", — заявил он.
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Цахкна попытался пригрозить, что если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров.

Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине.

Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно называли блокировку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и на государственные. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию, у нее тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
После начала конфликта на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС.
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