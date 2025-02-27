Глава МИД Эстонии пригрозил Трампу "козырем", который есть у ЕС
Глава МИД Эстонии Цахкна напомнил США, что замороженные активы РФ находятся в ЕС
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна
© AP Photo / Virginia Mayo
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна напомнил США, что российские замороженные активы находятся в руках Брюсселя, а не Вашингтона. Об этом он заявил в интервью RND.
"Они (Россия. — Прим. ред.) хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", — заявил он.
"Они (Россия. — Прим. ред.) хотят вернуть 220 миллиардов евро замороженных активов и положить конец санкциям против российской экономики. И то и другое находится в наших руках, а не в руках американцев", — заявил он.
Цахкна попытался пригрозить, что если Украина и Европа объединятся, то США придется согласиться с мнением Брюсселя за столом переговоров.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно называли блокировку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и на государственные. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию, у нее тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Накануне глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о судьбе замороженных на Западе активов из России никуда не исчезнет из повестки переговоров по Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве неоднократно называли блокировку активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен на средства не только частных лиц, но и на государственные. В ведомстве отмечали, что Москва ответит на конфискацию, у нее тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.