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Трамп похвалил жену премьера Британии - РИА Новости, 28.02.2025
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23:57 27.02.2025 (обновлено: 06:09 28.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tramp-2002077187.html
Трамп похвалил жену премьера Британии
Трамп похвалил жену премьера Британии - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп похвалил жену премьера Британии
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-27T23:57:00+03:00
2025-02-28T06:09:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными Штатами, либо с Евросоюзом, похвалил его супругу, сообщает телеканал Sky News. Британский премьер в четверг находится с визитом в Вашингтоне. "Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером - ред.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос о выборе стратегических союзников Британии. Как отмечает телеканал, леди Стармер не сопровождала премьера в поездке в Вашингтон.
https://ria.ru/20250227/britaniya-2002066637.html
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в мире, вашингтон (штат), сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер
В мире, Вашингтон (штат), США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер
Трамп похвалил жену премьера Британии

Трамп похвалил жену Стармера в ответ на вопрос, с ЕС или США дружить Британии

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными Штатами, либо с Евросоюзом, похвалил его супругу, сообщает телеканал Sky News.
Британский премьер в четверг находится с визитом в Вашингтоне.
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"Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером - ред.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос о выборе стратегических союзников Британии.
Как отмечает телеканал, леди Стармер не сопровождала премьера в поездке в Вашингтон.
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В миреВашингтон (штат)СШАВеликобританияДональд ТрампКир Стармер
 
 
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