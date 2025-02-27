https://ria.ru/20250227/tramp-2002077187.html
Трамп похвалил жену премьера Британии
Трамп похвалил жену премьера Британии - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп похвалил жену премьера Британии
Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными... РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-27T23:57:00+03:00
2025-02-27T23:57:00+03:00
2025-02-28T06:09:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151389/30/1513893083_0:131:4960:2921_1920x0_80_0_0_6c39a9c978a5600546216aed3a8898cb.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными Штатами, либо с Евросоюзом, похвалил его супругу, сообщает телеканал Sky News. Британский премьер в четверг находится с визитом в Вашингтоне. "Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером - ред.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос о выборе стратегических союзников Британии. Как отмечает телеканал, леди Стармер не сопровождала премьера в поездке в Вашингтон.
https://ria.ru/20250227/britaniya-2002066637.html
https://ria.ru/20250220/tramp-2000450343.html
вашингтон (штат)
сша
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151389/30/1513893083_0:0:4408:3306_1920x0_80_0_0_76d1b398daaf987cdd8b7dcb91384742.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер
В мире, Вашингтон (штат), США, Великобритания, Дональд Трамп, Кир Стармер
Трамп похвалил жену премьера Британии
Трамп похвалил жену Стармера в ответ на вопрос, с ЕС или США дружить Британии