https://ria.ru/20250227/tramp-2002077187.html

Трамп похвалил жену премьера Британии

Трамп похвалил жену премьера Британии - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп похвалил жену премьера Британии

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными... РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-27T23:57:00+03:00

2025-02-27T23:57:00+03:00

2025-02-28T06:09:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос, должен ли премьер Великобритании Кир Стармер выбирать между более тесными отношениями либо с Соединенными Штатами, либо с Евросоюзом, похвалил его супругу, сообщает телеканал Sky News. Британский премьер в четверг находится с визитом в Вашингтоне. "Мы встречались пару раз, и я очень впечатлен им (Стармером - ред.). Должен сказать, я очень впечатлен его женой. Она красивая, замечательная женщина", - заявил Трамп на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос о выборе стратегических союзников Британии. Как отмечает телеканал, леди Стармер не сопровождала премьера в поездке в Вашингтон.

https://ria.ru/20250227/britaniya-2002066637.html

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Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер