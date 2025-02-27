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Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
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23:52 27.02.2025 (обновлено: 00:00 28.02.2025)
https://ria.ru/20250227/tramp-2002076755.html
Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине
Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине - РИА Новости, 28.02.2025
Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить "миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов" за бессмысленную войну на Украине. РИА Новости, 28.02.2025
2025-02-27T23:52:00+03:00
2025-02-28T00:00:00+03:00
украина
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить "миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов" за бессмысленную войну на Украине."Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции со своим британским коллегой.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002076065.html
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украина, дональд трамп, в мире, сша
Украина, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине

Трамп заявил, что не хочет платить миллиарды долларов за войну на Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить "миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов" за бессмысленную войну на Украине.
"Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции со своим британским коллегой.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп
Вчера, 23:44
 
УкраинаДональд ТрампВ миреСША
 
 
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