https://ria.ru/20250227/tramp-2002076755.html

Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине

Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине - РИА Новости, 28.02.2025

Трамп заявил, что не хочет оплачивать боевые действия на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить "миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов" за бессмысленную войну на Украине. РИА Новости, 28.02.2025

2025-02-27T23:52:00+03:00

2025-02-27T23:52:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет платить "миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов" за бессмысленную войну на Украине."Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер - ред.) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться", – сказал Трамп в ходе пресс-конференции со своим британским коллегой.

https://ria.ru/20250227/tramp-2002076065.html

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украина, дональд трамп, в мире, сша