https://ria.ru/20250227/tramp-2002076065.html

Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп

Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2025

Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп

Урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:44:00+03:00

2025-02-27T23:44:00+03:00

2025-02-27T23:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда", заявил президент США Дональд Трамп. "Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

https://ria.ru/20250211/tramp-1998519134.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп