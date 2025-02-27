https://ria.ru/20250227/tramp-2002076065.html
Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп
Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп - РИА Новости, 27.02.2025
Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп
Урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:44:00+03:00
2025-02-27T23:44:00+03:00
2025-02-27T23:44:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Урегулирование украинского кризиса произойдет "относительно скоро или никогда", заявил президент США Дональд Трамп. "Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
https://ria.ru/20250211/tramp-1998519134.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Украинское урегулирование произойдет скоро или никогда, заявил Трамп
Трамп: решение украинского кризиса произойдет скоро или не случится вообще